А якщо вказати «працевлаштований», не маючи офіційного працевлаштування, які подальші дії банку можливі? Я маю на увазі, чи запитують вони якісь підтвердження працевлаштування на етапі оновлення анкетних даних. Можливо, хтось має досвід.
Ага і вказали з/п 50К/міс у 22 роки... ну то і запросять ОК-7, де будуть прочерки по з/п за останні 5 років ))
я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.
В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.
Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси.
Не моя порада, але раніше на форумі зустрічав таку: писати, що оф працює, вибрати контору "посурьйозніше", її ЄДРПОУ в неті знайти, посаду гарну, дохід, який можете собі дозволити, номери телефонів "контактних осіб" давати свої запасні. І вперде.
я нічого не вказував, просто запитав поради. На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.
В анкеті Моно такого статусу немає, там або працевлаштований або тимчасово не працюючий або непрацюючий забезпечений сім'єю.
Я не знаю, який пункт буде правильним в даному випадку, тому запитав тут, можливо в когось був досвід подібний або обговорювались такі кейси.
Не моя порада, але раніше на форумі зустрічав таку: писати, що оф працює, вибрати контору "посурьйозніше", її ЄДРПОУ в неті знайти, посаду гарну, дохід, який можете собі дозволити, номери телефонів "контактних осіб" давати свої запасні. І вперде.
Це все працювало на ура до 20..22 року А зараз при першому серйозному поповненні 20..50К/міс по р2р/ПТКС/АТМ у новенького (можливо) буде перевірка на ОК-7.
sdfk, ви точно, шо працевлаштований
Буде пункт про з/п, регул дохід -- ставте не більше 20К(навіть якшо ви її не отримуєте по-білому), далі десь буде пункт про додатковий заробіток -- отут можна ставити 30..50К, але пам'ятайте, шо ви (можливо) повинні будете підтвердити цей дохід за 3..12 міс якимось договором продажу, аренди, може займом. І ще пам'ятайте, що можна надати пояснення про загальний дохід сім'ї, загального господарства (папа, мама, сестра, дружина, діти, теща)
sdfk написав: А якщо вказати «працевлаштований», не маючи офіційного працевлаштування, які подальші дії банку можливі? Я маю на увазі, чи запитують вони якісь підтвердження працевлаштування на етапі оновлення анкетних даних. Можливо, хтось має досвід.
Вказуйте "працевлаштований", назву фірми, де працюєте неофіційно. Не турбуйтесь, запит на фірму робити не будуть.
sdfk написав:На жаль, я зараз працевлаштований неофіційно і хочу зрозуміти, як краще комунікувати з банком з огляду на цей статус.
Відсутність підтвердження білого доходу це завжди ризик. Якщо буде нетипова поведінка чи стрьомний канал, то банк запитає про походження коштів. Анкету слід заповнювати ближче до правдивої інформації, так хоча б буде менше проблем.
Що ви, вже всі побігли відкривати залізні картки? Я так розумію, що Горох вирішив спробувати переманити біглих алконавтів з Алки, що набивали 10 операцій по 0,01 коп. Так загорівся, що навіть тарифи у дію ввів заднім числом.
Співзасновник банку Олег Гороховський повідомив, що з нагоди 10 млн користувачів банк запустив в додатку гру – "полювання на лимони". За його словами, через велику кількість охочих зіграти "здохла частина функціоналу".
але не бачу ніяких зауважень. всі грають в лимони? до речі, лимони теж глючать