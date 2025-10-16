|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:10
Куда в цьому моно натиснути що б узнати яку суму платити що б в пільговому періоді залишитися?Раніше ніби під сумою залишку на карті писало.Зараз там пише тільки "Використано ХХХ з УУУ"
посетитель
