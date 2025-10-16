RSS
monobank
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 21:10

Re: monobank

Куда в цьому моно натиснути що б узнати яку суму платити що б в пільговому періоді залишитися?Раніше ніби під сумою залишку на карті писало.Зараз там пише тільки "Використано ХХХ з УУУ"
