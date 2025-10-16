|
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:10
Re: monobank
Куда в цьому моно натиснути що б узнати яку суму платити що б в пільговому періоді залишитися?Раніше ніби під сумою залишку на карті писало.Зараз там пише тільки "Використано ХХХ з УУУ"
Додано: Чет 16 жов, 2025 22:51
Додано: Чет 16 жов, 2025 23:26
Re: monobank
Там тільки дві строки:
+ 3 750
Використано 250 з 4 000.
Якщо на верхню строку натиснути - переходить на способи поповнення карти.
Якщо на нижню - переходить на зміну ліміту.("Оберіть суму ліміту").
Додано пізніше.
О бл..., з'явилася та строка.Самая верхня, над сумою залишку.Схоже з цими лимонами моно тупо глючил.
