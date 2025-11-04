|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:50
Порт написав:
Если удастся доказательно прищемить хвост, хотя бы одному человеку в одном банке, это будет хороший прецендент.
Был же ж, вроде. И не один. Но пока это единицами, то так и остаётся только хорошими прецедентами без влияния на работу банков. А что хотя бы 10% пойдёт в суд и высудит там себе какую-то компенсацию - это утопия. Но если "пан має ще час і натхненя", почему бы и нет?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6124
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:58
Та є непоодинокі випадки коли суд ставав на сторону клієнта в таких випадках.Але ж толку для інших від цього небагато.Як ми всі бачимо НБУ щимить банки.Штрафи конські і т.п.Банкам в свою чергу простіше щимити клієнтів так як санкцій і відповідальності ніякої(НБУ тут самоусунулся).
Проблема чітких і прозорих умов.І цим мало б займатися НБУ.Але...
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1548
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лис, 2025 23:35
посетитель написав:
Банкам в свою чергу простіше щимити клієнтів так як санкцій і відповідальності ніякої(НБУ тут самоусунулся)
Это мы в Европу идём. Не знаю, как в основном делают более традиционные банки (хотя про них тоже неприятные отзывы местами доносятся), а Revolut и Zen точно объяснением причин разрыва себя не утруждают и даже специально отвечают, что по их правилам сообщать не положено. "Нам показалось, что вы нарушаете пользовательское соглашение" - это все детали, что от них можно добиться. И хорошо, если деньги вернут, а не блокнут и начнут отмораживаться. Я так понимаю, что и Моня тут ответил примерно так же.
посетитель написав:
Проблема чітких і прозорих умов.І цим мало б займатися НБУ.Але...
Я подозреваю, что именно тем и занимается, чтобы было так, как сейчас. Определённая разумность в том, что проверяющие скрипты заранее не публикуются, есть и это таки да обычная мировая практика. Но вот за что конкретно выгнали могли бы и сообщать. Хотя бы потому, что финмон бывает и просто неграмотным и посчитать операцию нелегальной почём зря. И даже суды говорят, что обязаны сообщать. Но то ж единицам...
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6124
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Вів 04 лис, 2025 08:35
Howl написав: Virus_900 написав:
задача не «переиграть» банк, а понять, что именно исправить, и вернуться к нормальному обслуживанию.
Virus_900, ты зациклился на этом банке. Фактически ты мог обратится в банк, получить отписку и на основании её обратится к регулятору, получив отписку и от них, обращаться в суд. Вместо этого ты начинаешь растягивать "удовольствие". Если нечем заняться, то найди себе интересное и более полезное занятие.
Понимаю твою точку зрения.
Но я просто прохожу все официальные этапы, чтобы потом в суде всё было документально чисто.
Это не затягивание — это последовательные шаги в рамках закона.
-
Virus_900
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 04 лис, 2025 09:11
Virus_900 написав:
Понимаю твою точку зрения.
Думаю тут все уже поняли вашу позицию и вашу точку зрения - безусловно вы имеете на нее право и право на ее отстаивание. Осталось пожелать вам успеха и дождаться чем все закончится. Единственный не понятный момент во всей этой истории, который разные форумчане по разному пытались у вас спросить но вы или не хотите или умело избегаете ответа на этот вопрос. Поэтому задам вам вопрос прямо, на который ожидаю такой же прямой ответ - ЗА ЧТО ИМЕННО МОНЯ РАЗОРВАЛ С ВАМИ ОТНОШЕНИЯ??? Не думаю, что вы это принципиально не понимаете, только потому что вам моня не написал это прямо в письменном ответе. И да, не подумайте, что мой вопрос это праздное любопытство - это какой никакой, но ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, который так или иначе может оказаться полезным форумчанам. Если по каким-то причинам очень не хотите давать подробности - можете хотя бы обозначить направление - к примеру "крипта", "дропы", "обход ограничений по валюте" ну или что-то в этом роде. Надеюсь это сделать не сложно?
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1485
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 04 лис, 2025 09:35
WallNutPen написав: Virus_900 написав:
Понимаю твою точку зрения.
Думаю тут все уже поняли вашу позицию и вашу точку зрения - безусловно вы имеете на нее право и право на ее отстаивание. Осталось пожелать вам успеха и дождаться чем все закончится. Единственный не понятный момент во всей этой истории, который разные форумчане по разному пытались у вас спросить но вы или не хотите или умело избегаете ответа на этот вопрос. Поэтому задам вам вопрос прямо, на который ожидаю такой же прямой ответ - ЗА ЧТО ИМЕННО МОНЯ РАЗОРВАЛ С ВАМИ ОТНОШЕНИЯ??? Не думаю, что вы это принципиально не понимаете, только потому что вам моня не написал это прямо в письменном ответе. И да, не подумайте, что мой вопрос это праздное любопытство - это какой никакой, но ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, который так или иначе может оказаться полезным форумчанам. Если по каким-то причинам очень не хотите давать подробности - можете хотя бы обозначить направление - к примеру "крипта", "дропы", "обход ограничений по валюте" ну или что-то в этом роде. Надеюсь это сделать не сложно?
Банк расторг со мной договор, ссылаясь на пункт 5.12 раздела I Условий.
Согласно этому пункту, отношения между сторонами должны строиться на принципах взаимного уважения и корректного отношения.
Именно на основании этого пункта Monobank прекратил обслуживание.
Я действую официально и спокойно — прошу лишь предоставить мотивированное решение по существу или рассмотреть возможность возобновления обслуживания на испытательный срок 60 дней (в режиме read-only / Two-Key).
-
Virus_900
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 04 лис, 2025 09:52
Virus_900 вы понимаете разницу между понятиями "форма" и "суть"? Мой вопрос был про суть - вы отвечаете про форму. Извините - но ваше поведение при просьбе прямого ответа производит впечатление, что банк действительно имел довольно веские причины разорвать с вами отношения - и вся устроенная вами "юридическая канитель" - ПО СУТИ - может оказаться не стоящей потраченного времени. И да затевая подобную тягомотину мне кажется еще важно понимать, что пройдя весь этот тернистый путь - даже получив какой-то положительный результат в суде - можно в итоге оказаться у разбитого корыта. Ведь право банка разорвать отношения даже просто так у банка по нынешней нормативке НБУ таки есть, а к клиенту который "полез в зaлупу" - отношение банка будет явно не суперлояльное. Искренне желаю вам успеха, но, извините, ваш ответ на мое предыдущее сообщение убедил меня что Моня в вашем случае возможно не вполне корректно оформил свое решение по форме, но скорее всего был прав по сути.
И да - не знаю зачем вы носитесь с идеей о каком-то испытательном сроке. Не знаю придумали ли вы ее сами или кто подсказал, но из моего 24 летнего опыта работы в банке - могу вас заверить что это полная ерунда. Никакого испытательного срока быть не может. Ибо банк Вас обязан контролировать 24/7. Надеяться что вы 60 дней будете белым и пушистым и потому вам простят ваши предыдущие фак апы - мягко говоря наивно. В лучшем случае (если вы добьетесь чего-то положительного через суд) - каждое ваше движение будет под пристальным и тотальным контролем. Поэтому про испытательный срок больше не пишите - этот довод ИМХО смешон в принципе
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1485
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 04 лис, 2025 09:59
WallNutPen написав:Virus_900
вы понимаете разницу между понятиями "форма" и "суть"? Мой вопрос был про суть - вы отвечаете про форму. Извините - но ваше поведение при просьбе прямого ответа производит впечатление, что банк действительно имел довольно веские причины разорвать с вами отношения - и вся устроенная вами "юридическая канитель" - ПО СУТИ - может оказаться не стоящей потраченного времени. И да затевая подобную тягомотину мне кажется еще важно понимать, что пройдя весь этот тернистый путь - даже получив какой-то положительный результат в суде - можно в итоге оказаться у разбитого корыта. Ведь право банка разорвать отношения даже просто так у банка по нынешней нормативке НБУ таки есть, а к клиенту который "полез в зaлупу" - отношение банка будет явно не суперлояльное. Искренне желаю вам успеха, но, извините, ваш ответ на мое предыдущее сообщение убедил меня что Моня в вашем случае возможно не вполне корректно оформил свое решение по форме, но скорее всего был прав по сути.
И да - не знаю зачем вы носитесь с идеей о каком-то испытательном сроке. Не знаю придумали ли вы ее сами или кто подсказал, но из моего 24 летнего опыта работы в банке - могу вас заверить что это полная ерунда. Никакого испытательного срока быть не может. Ибо банк Вас обязан контролировать 24/7. Надеяться что вы 60 дней будете белым и пушистым и потому вам простят ваши предыдущие фак апы - мягко говоря наивно. В лучшем случае (если вы добьетесь чего-то положительного через суд) - каждое ваше движение будет под пристальным и тотальным контролем. Поэтому про испытательный срок больше не пишите - этот довод ИМХО смешон в принципе
Разницу между «формой» и «сущностью» понимаю.
По сути: ни крипты, ни «дропов», ни обхода валютных ограничений не было. Банк конкретную причину не назвал; в финале сослался на п. 5.12 раздела I Условий. Со своей стороны признаю: в первые дни я был эмоционален, сейчас общаюсь строго официально.
Право банка разорвать отношения я не оспариваю. Мой запрос — не «вернуть счёт любой ценой», а получить мотивированное письменное объяснение по существу. Если причина — результат внутреннего risk/KYC-скрининга, достаточно официальной формулы уровня: «по результатам проверки банк не может продолжать обслуживание». Это и есть ответ по сути.
Чтобы не тянуть конфликт, предложил компромисс: возобновление обслуживания на 60 дней в режиме read-only / Two-Key. Если банк откажет и даст мотивировку — я это приму. Если мотивировки снова не будет, это тоже покажет, как соблюдаются процедуры.
Я понимаю, у вас большой опыт в банковской сфере — 24 года это серьёзно.
Возможно, вы смотрите на ситуацию изнутри системы.
Моя позиция простая: не оспаривать право банка, а просить, чтобы реализация этого права была прозрачной и мотивированной.
Это не про конфронтацию, а про культуру общения между клиентом и банком.
Востаннє редагувалось Virus_900
в Вів 04 лис, 2025 10:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Virus_900
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:08
Virus_900 написав:
Единственное, что признаю со своей стороны — в первые дни я был эмоционален; сейчас общаюсь строго официально.
Надлишкова емоційність була відповіддю на припинення банком взаємовідносин? Не просто ж так ви в чаті/телефоні/листі "обматюкали" співробітника Монобанку. І тому повертаємось на перше коло - що такого ви зробили, що банк вирішив припинити співпрацю?
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 493
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:11
Navegantes написав: Virus_900 написав:
Единственное, что признаю со своей стороны — в первые дни я был эмоционален; сейчас общаюсь строго официально.
Надлишкова емоційність була відповіддю на припинення банком взаємовідносин? Не просто ж так ви в чаті/телефоні/листі "обматюкали" співробітника Монобанку. І тому повертаємось на перше коло - що такого ви зробили, що банк вирішив припинити співпрацю?
Відповідаю прямо.
1) Чи була “надлишкова емоційність”? Так, на старті я говорив різко — це була реакція на раптове обмеження без пояснень. Ненормативної лексики/«обматюків» не було. Якщо у банку інше бачення — прошу навести конкретну цитату/фрагмент.
2) Що саме я “зробив”? Жодної крипти, «дропів», обходів валютних обмежень чи подібного не було. Банк розірвав обслуговування, пославшись на п. 5.12 розд. I Умов, без конкретизації причин.
3) Що я прошу? Не “повернути рахунок будь-що”, а мотивоване письмове рішення по суті. Як конструктивний варіант — випробувальне відновлення на 60 днів у режимі read-only / Two-Key. Якщо банк відмовить і дасть мотивування — я це прийму.
-
Virus_900
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|