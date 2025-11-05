|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лис, 2025 10:49
Amethyst написав:
менагери у банці достатньо стресостійки -- просто так послати їх у піше еротичне не виходить.
От Гороха можна вивести з рівноваги 2..3 матюгами ))
Так форумчанин пару постів вище писав, що виходив на рівень СЕО - мабуть, таки обматюкав Гороха, а в того раніма душа)))
Але взагалі - банки нині знахабнілі, наші гроши в них - не наші; роблять що хочуть, і все під прикриттям "боротьби з тероризмом", а насправді - це щоб бідним людям не давати багатішати.
Я виступаю за те, щоб всім їм прищемити їхні бажалки, тому повністю підтримую позивача. Буде прецедент.
Але - маленька ремарка: так звані режими "read-only/two-key" - це точно марна трата часу. Такого вам точно ніхто не забезпечить, із вищезазначених в треді причин. Такого не існує.
Але по суті - суд над банком піддержую.
-
won
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 10:56
won написав:
Але по суті - суд над банком піддержую.
Я от пам'ятаю, що тут років 2..3 тому відслідковували суд з Монєю по фінмону на пару мульонів. Моня виграв таки там апеляцію (
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6761
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 1344 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
Додано: Сер 05 лис, 2025 11:06
won написав: Amethyst написав:
менагери у банці достатньо стресостійки -- просто так послати їх у піше еротичне не виходить.
От Гороха можна вивести з рівноваги 2..3 матюгами ))
Так форумчанин пару постів вище писав, що виходив на рівень СЕО - мабуть, таки обматюкав Гороха, а в того раніма душа)))
Але взагалі - банки нині знахабнілі, наші гроши в них - не наші; роблять що хочуть, і все під прикриттям "боротьби з тероризмом", а насправді - це щоб бідним людям не давати багатішати.
Я виступаю за те, щоб всім їм прищемити їхні бажалки, тому повністю підтримую позивача. Буде прецедент.
Але - маленька ремарка: так звані режими "read-only/two-key" - це точно марна трата часу. Такого вам точно ніхто не забезпечить, із вищезазначених в треді причин. Такого не існує.
Але по суті - суд над банком піддержую.
Дякую за підтримку і тверезий погляд. Згоден, проблема ширша за мій кейс.
Невелике уточнення: ви трохи помилилися — я справді звертався до СЕО; у прийнятті звернення відмовили, пославшись на те, що воно «повторне». Це зафіксовано офіційно.
Режим read-only / Two-Key — не вимога і не «особливі правила під мене», а технічний компроміс: без вихідних платежів, із ручною верифікацією. Якщо банк не готовий — ок, тоді прошу мотивоване письмове рішення по суті (загальна категорія підстав і порядок оскарження).
Тримаю офіційний тон і фіксую всі кроки. Дякую за підтримку ідеї прецеденту — прозорість потрібна всім клієнтам.
-
Virus_900
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:32
M-Audio написав:
Офіційні органи можуть якось вплинути на банк, а суд - ні.
Цікава позиція. А то, що рішення суду обовязкові для виконання усіма, це не вплив?
-
ignorabimus
-
-
- Повідомлень: 801
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:56
ignorabimus написав: M-Audio написав:
Офіційні органи можуть якось вплинути на банк, а суд - ні.
Цікава позиція. А то, що рішення суду обовязкові для виконання усіма, це не вплив?
Выполнение-то обязательно, хотя оно зачастую тоже с большим скрипом. Но суд не обяжет банк в следующий раз давать подробный ответ и огребать прогрессивный штраф, если не сделает. Суд каждый инцидент рассматривает в отдельности. А самое неприятное, что банк как бы обязан давать такой ответ, но ответственности за это нарушение в законах никакой. Поэтому максимум, что теряет банк - это возмещение судебных издержек тем двум калекам, которые пройдут судебный путь. Вот НБУ легко мог бы штрафовать за такое нарушение незамедлительно, но он хочет как раз обратного.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6139
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:24
ignorabimus написав: M-Audio написав:
Офіційні органи можуть якось вплинути на банк, а суд - ні.
Цікава позиція. А то, що рішення суду обовязкові для виконання усіма, це не вплив?
Банк може місяцями взагалі нічого на запити з суду не відповідати і навіть на засідання не з'являтись. Чесний український суд буде відкладати розгляд справи, бо ж ковід, війна і в банківського юриста кошка народжує.
Але навіть лояльний до клієнта суд максімум що може зробити -- це винести рішення на користь клієнта. Для банка таке собі покарання, навіть якщо його дійсно доведеться виконувать. Але там ще апеляція, касація, виконавча служба, тобто фактичне виконання можна ще на роки затягнути. А потім все одно не виконати.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3475
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:47
Virus_900 написав:
Режим read-only / Two-Key — не вимога і не «особливі правила під мене», а технічний компроміс: без вихідних платежів, із ручною верифікацією.
Кто этот "банкет" будет оплачивать? Твои действия фактически попали на верификацию и процесс для тебя прошёл неуспешно. Обслуживания далее, банк рискует получить штраф от регулятора и поэтому с тобой решили распрощаться. Как видно, не прогадали. Возможно, даже внесли в чёрный список навсегда
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6379
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:05
Virus_900 написав:
По сути: ни крипты, ни «дропов», ни обхода валютных ограничений не было. Банк конкретную причину не назвал; в финале сослался на п. 5.12 раздела
Кстати, а точно-точно вот так прям молча решил разорвать? Обычно, если дело в финмоне, вначале в приложении появляется плашка, что у финмона появились вопросы и можно в чате с поддержкой предоставить пояснения. Без этой стадии - это я даже не знаю что сотворить нужно.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6139
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:11
Howl написав:
Кто этот "банкет" будет оплачивать? Твои действия фактически попали на верификацию и процесс для тебя прошёл неуспешно. Обслуживания далее, банк рискует получить штраф от регулятора и поэтому с тобой решили распрощаться. Как видно, не прогадали. Возможно, даже внесли в чёрный список навсегда
Отвечу по пунктам.
• «Провалил верификацию» — нет. KYC я проходил раньше; сейчас вопрос не о проверке, а о процедуре: банк ссылается на 5.12, но не выдал индивидуального мотивированного решения с фактами и порядком обжалования.
• «Штраф НБУ» — штрафуют за нарушение процедур, а не за само обслуживание клиента. Прозрачное решение по сути как раз снижает риски банка.
• Я не прошу «особых правил» и не перекладываю чьи-то расходы. Прошу либо мотивированный письменный отказ, либо короткий испытательный период 60 дней в режиме read-only / Two-Key (без исходящих, с ручной верификацией) — это обычная настройка риск-контроля, а не льгота.
• «Чёрный список навсегда» — внутренние флаги банка не отменяют права клиента получить решение по сути в законной форме.
Если решение законно — пусть будет оформлено по закону. Я за конструктив, без эмоций.
-
Virus_900
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:37
Howl написав: Virus_900 написав:
Режим read-only / Two-Key — не вимога і не «особливі правила під мене», а технічний компроміс: без вихідних платежів, із ручною верифікацією.
Кто этот "банкет" будет оплачивать? Твои действия фактически попали на верификацию и процесс для тебя прошёл неуспешно. Обслуживания далее, банк рискует получить штраф от регулятора и поэтому с тобой решили распрощаться. Как видно, не прогадали. Возможно, даже внесли в чёрный список навсегда
Понимаю: обычно при финмониторинге в приложении появляется плашка с просьбой дать пояснения. В моём кейсе этой стадии не было.
• 07.07.2025 — банк прекратил обслуживание без предварительной «плашки».
• 15.08 — моё официальное обращение (К-1707).
• 26.08 — ответ без сути (К-997/КЕП).
• 10.09 — отказ по ст. 8 без индивидуальной мотивации (QEVR-20250910-128158363).
• 11.09 — «финальный отказ» со ссылкой на п. 5.12 (форма/тон общения), вновь без решения по сути.
• 23.10 — видеосвязь: банк сообщил, что индивидуального письма по сути не будет и 60-дневный режим read-only / Two-Key не согласуют («регламент»).
Что я “сотворил”. До блокировки в ряде контактов я постоянно срывался на эмоции и допускал резкие формулировки — формально это подпадает под п. 5.12 (взаимное уважение). Я это осознал, извинился и полностью сменил формат: теперь только корректная, официальная коммуникация. Готов к конструктивному разговору и сотрудничеству с банком.
Мой запрос простой и законный: либо мотивированное письменное решение по сути (с фактами и порядком обжалования), либо безопасные 60 дней read-only / Two-Key (без исходящих, с ручной верификацией). Это не «льгота», а технический компромисс.
Короче: эмоции до блокировки были часто — за тон извинился, выводы сделал. Сейчас прошу по закону: мотивированное решение по сути или 60 дней read-only / Two-Key как безопасный компромисс.
-
Virus_900
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|