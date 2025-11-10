|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лис, 2025 15:53
Кащей написав: 24589 написав:
панове форумчани, ви шо реально за цю простиню не помітили патерн штучного інтелекту? там оці всі спічі по кругу навколо однієї думки різними фразами крутяться, і на конструкції подивіться…) дивний він цей вірус:)
Выдвигаю альтернативную версию, а точнее, альтернативно-параллельную (использование ИИ не отменяющую). Весь описанный кейс - экспериментальный проект пиар-подразделения банка по улучшению условий труда сотрудников службы поддержки (чтоб не просили у Гороха молочко за вредность) и улучшению общего имиджа фин.учреждения (если уж матюкают, то хоть пусть это изящней делают). Процент молодых-горячих в мониной аудитории в среднем выше, чем у других банков - вот и выгребает поддержка от "эмоционального" общения, плюс в различные паблики выплескивается вся эта эмоциональность. А уж какие технологии (ИИ или еще что) используются в ходе этого проекта - вопрос второй.
Слишком сложно, да и гороху плевать на тонкую душевную организацию студентов из службы поддержки. Можно ведь предположить и такое, что большинство из тех, кто пытается доказать бессмысленность попыток пободаться с банком-делают это в интересах банка.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 1090
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 09 лис, 2025 06:17
ох и история
я понимаю там, что процедура, закон и все такое, но чисто по человечески понимаю банк.
там же стопудово бесконечные препирательства с поддержкой по любому поводу ( а повод у некоторых клиентов всегда есть) с бесконечными зверненнями, официальными ответами и другой ненужной возней. еще и с хамством, как выяснилось, по старой советской привычке
кому оно надо? проще отказаться от сотрудничества и закрыть вопрос, избавив себя от вечной мороки
надо быть людьми, даже если перед вами казалось бы безликая машина большой компании
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 706
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 10 лис, 2025 09:10
З одного боку, пан Virus_900 трохи оживив гілку Монобанку.
З іншого, він надто зловживає гостинністю даного форуму. Бачу, що він має дуже багато вільного часу (можливо, пише з телефону під час відключень світла) і натхнення, але не розумію, яка користь з усієї цієї юридичної писанини.
Причина розриву - не вказана, не дивлячись на численні питання форумчан. Обматюкав Гороха - ну, так і скажи )) Але не думав, що це може бути причиною. Певно, є щось інше.. адже спочатку був розрив, а вже потім - емоції і все таке.
Коротше, закінчуйте тут флудити. Буде результат - відпишетесь.
Користі від всього цього поки що - нуль цілих, нуль десятих.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6445
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1077 раз.
- Подякували: 4876 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|