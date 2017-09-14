|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:09
Letusrock написав:
ходять чутки що Міндич втік в Ізраїль
Спокійно собі поїхав.
Дивлюся кацапсько-порохато-фіаловські журнашлюхи з самого ранку почали черговий раунд пропаганди проти Президента та його оточення, разом з корупціонерами з набу.
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:12
Ой, позорище... Генератор подключить не додумался?
У Маріїнському палаці двічі зникала електрика, коли давав інтерв’ю виданню Guardian
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:14
_hunter написав:
Ой, позорище... Генератор подключить не додумался?
У Маріїнському палаці двічі зникала електрика, коли давав інтерв’ю виданню Guardian
Навіщо? Щоб іноземці думали що все ок ) Вафлі будуть мабуть Бельгійські, бо щось майже все є для Єврокліра але Бельгія все ніяк )
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:15
Letusrock написав:
Здається події останніх років довели що міжнародне законодавство просто не працює, але бачу дехто продовжує ховатись за статутами ООН та іншою маячнею.
Хочу спитати заради цікавості: якщо раптом Мексика, Гватемала чи Гаїті захочуть вступити в якесь "китайське НАТО" тоді що буде?))
Або Монголія змінить конституцію і впише туди курс в НАТО, паралельно скандуючи на площах "товариш Сі - редіска". (Відповідь криється у разі про пішохода на зебрі "правого але мертвого")
Хтось тут писав пару днів тому (здаєтьсґя фокс), що Україна обрала максимально невдалий час щоб штирхати палицею в берлогу скаженого ведмедя.
А ви замість того щоб визнати що нас розвели партнери як котят, заламуєте руки волаючи до міжнародних інституцій. Невистачило розуму пропетляти за рахунок інших, тепер лишається тільки сьорбати по повній ложці незламності, запиваючи потужністю
У ждунів як завжди Україна винна.
Нагадаю ждунам, що Куба входила до соцблоку і там були навіть радянські війська, але її не знищили хоча запросто могли.
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:19
unicdima написав:
що Куба входила до соцблоку і там були навіть радянські війська, але її не знищили хоча запросто могли.
не могли бо в Куби були союзники а не соплєжуї як у нас
