Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:33

Господа, посоветуйте как правильно поступить, а то я что-то хорошего варианта не нахожу.

Человек живёт в Европе на временной защите, и получает один из видов социальной помощи (не бюргергельд) на евровую карту Монобанка (через британский счёт). В Украине с некоторых пор доходов не имеет. Как и в месте пребывания, кроме этой небольшой соц. помощи тоже доходов нет.

Теперь банк нарисовался со своим опросом, и требует указать, является ли он налоговым резидентом в какой-либо другой стране, кроме Украины. И тут я завис. С одной стороны, вроде, является. Но я всем раньше советовал отвечать, что нет, чтобы не попадать на CRS. Но у других людей были доходы в Украине, так что это было правдоподобно.

А чем чревато в этом случае? Типа, не налоговый резидент нигде, но все обороты за пределами Украины. Совсем не правдоподобно.



И чем грозит, если всё-таки указать зарубежное резиденство? Может кто-то уже проходил такое?