monobank запустив «Базар» у застосунку
"Вокзал" та "Буцегарня" в стадії розробки.
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:30
Додано: Вів 09 гру, 2025 17:59
дистанційне відкриття рахунку
дуже шкода, що в цьому банку не можна відкрити рахунок (най із віртуальною карткою) для особи 17р
їх CS продовжує казати що обов'язково треба їхати у відділення
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:54
Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:22
Какая актуальная политика Мони по двойной конвертации (DCC-операциям)? Раньше был небольшой лимит (сперва 80 евро, потом вроде 15), в пределах которого сумма в грн снимается "как есть", без конвертации. Есть сейчас такое еще?
Додано: Пон 15 гру, 2025 18:01
Так в ИНН последняя цифра - контрольная.
Если ошибаться случайно, то, во-первых, нужно ошибиться в двух цифрах, во-вторых, ошибиться "правильно", чтобы получился валидный ИНН (который, как оказалось, существует в базе УБКИ)
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:30
закончился депо,мелочь 100к,но в Юнекс на 16,75% не уходит,на вопрос где мои гроши лок карт)) разлок видеозвонком,далее несвязная путаница че ж мне надо?))
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:33
Господа, посоветуйте как правильно поступить, а то я что-то хорошего варианта не нахожу.
Человек живёт в Европе на временной защите, и получает один из видов социальной помощи (не бюргергельд) на евровую карту Монобанка (через британский счёт). В Украине с некоторых пор доходов не имеет. Как и в месте пребывания, кроме этой небольшой соц. помощи тоже доходов нет.
Теперь банк нарисовался со своим опросом, и требует указать, является ли он налоговым резидентом в какой-либо другой стране, кроме Украины. И тут я завис. С одной стороны, вроде, является. Но я всем раньше советовал отвечать, что нет, чтобы не попадать на CRS. Но у других людей были доходы в Украине, так что это было правдоподобно.
А чем чревато в этом случае? Типа, не налоговый резидент нигде, но все обороты за пределами Украины. Совсем не правдоподобно.
И чем грозит, если всё-таки указать зарубежное резиденство? Может кто-то уже проходил такое?
