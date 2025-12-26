RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:30

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

monobank запустив «Базар» у застосунку

"Вокзал" та "Буцегарня" в стадії розробки.
M-Audio
 
Повідомлень: 3580
З нами з: 23.03.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 17:59

дистанційне відкриття рахунку

дуже шкода, що в цьому банку не можна відкрити рахунок (най із віртуальною карткою) для особи 17р
їх CS продовжує казати що обов'язково треба їхати у відділення
Ferd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 29.12.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 21:54

  Ferd написав:дуже шкода, що в цьому банку не можна відкрити рахунок (най із віртуальною карткою) для особи 17р
їх CS продовжує казати що обов'язково треба їхати у відділення

До відділення монобанку? :lol: Ви серйозно?
klug
 
Повідомлень: 8985
З нами з: 18.08.14
Подякував: 383 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:22

Re: monobank

Какая актуальная политика Мони по двойной конвертации (DCC-операциям)? Раньше был небольшой лимит (сперва 80 евро, потом вроде 15), в пределах которого сумма в грн снимается "как есть", без конвертации. Есть сейчас такое еще?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1791
З нами з: 30.08.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 18:01

  moveton написав:
🕵️‍♂️ Що з’ясувалося:
На індивідуальний податковий номер моєї мами хтось зареєстрував рахунок у Монобанку.
(...)

Так в ИНН последняя цифра - контрольная.
Если ошибаться случайно, то, во-первых, нужно ошибиться в двух цифрах, во-вторых, ошибиться "правильно", чтобы получился валидный ИНН (который, как оказалось, существует в базе УБКИ)
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 464
З нами з: 13.06.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:30

  M-Audio написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

monobank запустив «Базар» у застосунку

"Вокзал" та "Буцегарня" в стадії розробки.

закончился депо,мелочь 100к,но в Юнекс на 16,75% не уходит,на вопрос где мои гроши лок карт)) разлок видеозвонком,далее несвязная путаница че ж мне надо?))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7478
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:33

Господа, посоветуйте как правильно поступить, а то я что-то хорошего варианта не нахожу.
Человек живёт в Европе на временной защите, и получает один из видов социальной помощи (не бюргергельд) на евровую карту Монобанка (через британский счёт). В Украине с некоторых пор доходов не имеет. Как и в месте пребывания, кроме этой небольшой соц. помощи тоже доходов нет.
Теперь банк нарисовался со своим опросом, и требует указать, является ли он налоговым резидентом в какой-либо другой стране, кроме Украины. И тут я завис. С одной стороны, вроде, является. Но я всем раньше советовал отвечать, что нет, чтобы не попадать на CRS. Но у других людей были доходы в Украине, так что это было правдоподобно.
А чем чревато в этом случае? Типа, не налоговый резидент нигде, но все обороты за пределами Украины. Совсем не правдоподобно.

И чем грозит, если всё-таки указать зарубежное резиденство? Может кто-то уже проходил такое?
M-Audio
 
Повідомлень: 3580
З нами з: 23.03.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
