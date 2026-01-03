RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:34

  moveton написав:
  Shaman написав:а що, Монобанк за СЕП з білої картки бере 0,5% від суми? непогані такі розцінки...

Со всех карт тариф одинаковый. Бесплатно на физиков, 0.5 % на юриков/ФОПов, если платежи на них пересекают определенный порог и адресат не из белого списка (в нём, например, Казначейство). Всегда такой тариф был.

мені завжди вистачало p2p, а тут виникла потреба. тобто до якойсь суми безкоштовно на юриків?
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:56

  Shaman написав:
  moveton написав:
  Shaman написав:а що, Монобанк за СЕП з білої картки бере 0,5% від суми? непогані такі розцінки...

Со всех карт тариф одинаковый. Бесплатно на физиков, 0.5 % на юриков/ФОПов, если платежи на них пересекают определенный порог и адресат не из белого списка (в нём, например, Казначейство). Всегда такой тариф был.

мені завжди вистачало p2p, а тут виникла потреба. тобто до якойсь суми безкоштовно на юриків?


20 000
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:02

Re: monobank

скоріше 2 рази по 10000
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:55

  gonzo написав:скоріше 2 рази по 10000

а таки - скільки разів можна кинути на одного контрагента по 10 т грн? скільки хочеш - чи рахує по ЄДРПОУ?
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:01

  Shaman написав:а таки - скільки разів можна кинути на одного контрагента по 10 т грн? скільки хочеш - чи рахує по ЄДРПОУ?

В тарифах же всё разжёвано:
Платежі за реквізитами на рахунок однієї або різних
юридичних осіб / ФОПів в будь-якому українському
банку.

до 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта в національній
валюті - гривні)
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 2% за рахунок кредитних коштів

більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн;
– 4% за рахунок кредитних коштів.

якщо сума одного платежу більше 10 000 грн
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн;
– 4% за рахунок кредитних коштів.

Если по 10к кидать, то шара в первые два. Без разницы на одного кидать или на разных. Считает по ИНН плательщика. Если кидать больше, чем по 10к, то шары совсем не будет.
moveton
3
8
1
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:03

  moveton написав:
  Shaman написав:а таки - скільки разів можна кинути на одного контрагента по 10 т грн? скільки хочеш - чи рахує по ЄДРПОУ?

В тарифах же всё разжёвано:
Платежі за реквізитами на рахунок однієї або різних
юридичних осіб / ФОПів в будь-якому українському
банку.

до 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта в національній
валюті - гривні)
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 2% за рахунок кредитних коштів

більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн;
– 4% за рахунок кредитних коштів.

якщо сума одного платежу більше 10 000 грн
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн;
– 4% за рахунок кредитних коштів.

Если по 10к кидать, то шара в первые два. Без разницы на одного кидать или на разных. Считает по ИНН плательщика. Если кидать больше, чем по 10к, то шары совсем не будет.

дякую за те що продублювали ;)

тобто питання скільки я взагалі плачу.. коли платив, часу вивчати тарифи не було, тому схуд на 190 грн :D
Shaman
2
4
5
