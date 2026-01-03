monobank
Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:34
moveton написав: Shaman написав:
а що, Монобанк за СЕП з білої картки бере 0,5% від суми? непогані такі розцінки...
Со всех карт тариф одинаковый. Бесплатно на физиков, 0.5 % на юриков/ФОПов, если платежи на них пересекают определенный порог и адресат не из белого списка (в нём, например, Казначейство). Всегда такой тариф был.
мені завжди вистачало p2p, а тут виникла потреба. тобто до якойсь суми безкоштовно на юриків?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:56
20 000
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:02
скоріше 2 рази по 10000
gonzo написав:
скоріше 2 рази по 10000
а таки - скільки разів можна кинути на одного контрагента по 10 т грн? скільки хочеш - чи рахує по ЄДРПОУ?
Додано: Суб 03 січ, 2026 16:01
Платежі за реквізитами на рахунок однієї або різних
юридичних осіб / ФОПів в будь-якому українському банку. до 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума операцій по усіх картках клієнта в національній валюті - гривні) – Безкоштовно за рахунок власних коштів – 2% за рахунок кредитних коштів більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума операцій по усіх картках клієнта) – 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190 грн; – 4% за рахунок кредитних коштів. якщо сума одного платежу більше 10 000 грн – 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190 грн; – 4% за рахунок кредитних коштів.
Если по 10к кидать, то шара в первые два. Без разницы на одного кидать или на разных. Считает по ИНН плательщика. Если кидать больше, чем по 10к, то шары совсем не будет.
дякую за те що продублювали
тобто питання скільки я взагалі плачу.. коли платив, часу вивчати тарифи не було, тому схуд на 190 грн
