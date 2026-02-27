RSS
monobank змінив комісію на IBAN-перекази

monobank змінив тарифи на перекази за реквізитами IBAN. Тепер усі платежі з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії незалежно від суми.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
За його словами, з моменту запуску банку у 2017 році тарифи на IBAN-платежі не змінювалися.
Раніше перекази за реквізитами IBAN на суму до 10 000 грн були безкоштовними. Якщо сума перевищувала цей ліміт, стягувалася комісія 0,5% з власних коштів клієнта.

https://news.finance.ua/ua/monobank-ska ... n-perekazy
Оплата частинами

Панове, підкажіть будь ласка, бо вже забув як користуватися Оплатою Частинами від Моно. Самостійно платежі по Оплаті Частинами гасити не потрібно? Моно сам буде списувати платіж? Головне, щоб була достатня сума кредитного ліміту для цього платежа? Списується ж платіж по ОЧ і за рахунок кредитного ліміту і без комісії і у пільговому періоді? Просто потім гасити кредитку потрібно як звичайно в пільговому періоді, куди моно додасть той платіж, збільшивши заборгованість за кредиткою?
І ще питаннячко - Моно світить оплати частинами в УБКІ як окремий кредит?
