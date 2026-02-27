monobank змінив тарифи на перекази за реквізитами IBAN. Тепер усі платежі з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії незалежно від суми.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
За його словами, з моменту запуску банку у 2017 році тарифи на IBAN-платежі не змінювалися.
Раніше перекази за реквізитами IBAN на суму до 10 000 грн були безкоштовними. Якщо сума перевищувала цей ліміт, стягувалася комісія 0,5% з власних коштів клієнта.
https://news.finance.ua/ua/monobank-ska ... n-perekazy