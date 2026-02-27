RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3192319331943195
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 10:52

Re: Еміграція, заробітчанство

А на рыбе и водителями фур на их бесконечных заледенелых серпантинах кто будет вкалывать?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5695
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:25

Еміграція, заробітчанство

«Про бідну Європу промовте хоч слово…»

Роздуми нашої людини, яка зараз мешкає в Філадельфії, але… але мозок димиться від думок, що буде далі.
Роздуми такі:
- Тут у Філадельфії і ближче до Нью-Йорку - ціни космос.
- В мене родич - колись мешканець Львова - тут купив квартиру 2+2 за 340 000. І платити треба за місяць 2400.
- Ще один з українців взяв «дуплекс» за 440 000.
- А будинки від 400 000. Це сарай.
- А більш менш - то 700 000.
- Дуже дорого. Не хочеться іти в рабство на 30 років і кожного місяця віддавати 2500-3000$.
- Я краще продам в Україні свій будинок. І щось добавлю. І знайду десь в Європі готовий.

P.S. Наведені тези нашої співбесіди із скороченнями. Цифри пролунали саме такі.
Зверніть увагу на речення, де він говорить, що не хочеться віддавати щомісяця за іпотеку 2500…3000$.
Зараз віддає чужому дядькові 2 400$ щомісяця.
Саме так: 2 400$ - чужому дядькові…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11861
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4188 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
 
2
2
7
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:42

rjkz

1. НЙ, ЛА и Майами - далеко не вся Америка.
2. Страшилки про экстрадицию уже не заходят.
3. Большинство "неработающих" жен (женщин) имеют "бизнес" - от торговли в интернете до развозки пиццы, и эти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ пару тысяч в месяц вытаскивают бюджет.

Но из НЙ этого не видно...
Востаннє редагувалось LEXX в П'ят 27 лют, 2026 13:02, всього редагувалось 1 раз.
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 308
З нами з: 11.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:59

rjkz

Причем здесь пульманологи из НЙ???

Разбираем этот кейс из филадельфии - 5 400$ в мес!

І тут 2 цікаві речі.
1. Витрати для родини (мешкають в Філадельфії):
Житло 2400+ страховка 300 + тел. Інтернет 120 ' + дитячий садок 1200+ їжа 1200-1400.

Разом: щоби просто жити, треба мати чистими: 5 400$.
В перерахунку на рік - як прийнято в США треба мати чистими 64 800$.
А «грязними» орієнтовно 80 000$ на рік.
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 308
З нами з: 11.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:12

  LEXX написав:rjkz
Причем здесь пульманологи из НЙ???

«Но и пульманологи тоже…» (подражание фразе психотерапевта из романа «Мастер и Маргарита»).

Соціалізм в одному окремому місті? Можливо!
Мер Нью-Йорка Зогран Мамдані зустрівся з президентом Дональдом Трампом вдруге. Речник Мамдані Джо Кальвелло повідомив журналістам, що мер запропонував президенту проект будівництва приблизно 12 000 житлових одиниць у місті.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11861
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4188 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
 
2
2
7
  #<1 ... 3192319331943195
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10861)
27.02.2026 14:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.