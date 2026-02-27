Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3192319331943195 Додано: П'ят 27 лют, 2026 10:52 Re: Еміграція, заробітчанство А на рыбе и водителями фур на их бесконечных заледенелых серпантинах кто будет вкалывать? барабашов

Повідомлень: 5695 З нами з: 16.06.15 Подякував: 299 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:25 Еміграція, заробітчанство



«Про бідну Європу промовте хоч слово…»



Роздуми нашої людини, яка зараз мешкає в Філадельфії, але… але мозок димиться від думок, що буде далі.

Роздуми такі:

- Тут у Філадельфії і ближче до Нью-Йорку - ціни космос.

- В мене родич - колись мешканець Львова - тут купив квартиру 2+2 за 340 000. І платити треба за місяць 2400.

- Ще один з українців взяв «дуплекс» за 440 000.

- А будинки від 400 000. Це сарай.

- А більш менш - то 700 000.

- Дуже дорого. Не хочеться іти в рабство на 30 років і кожного місяця віддавати 2500-3000$.

- Я краще продам в Україні свій будинок. І щось добавлю. І знайду десь в Європі готовий.



P.S. Наведені тези нашої співбесіди із скороченнями. Цифри пролунали саме такі.

Зверніть увагу на речення, де він говорить, що не хочеться віддавати щомісяця за іпотеку 2500…3000$.

Зараз віддає чужому дядькові 2 400$ щомісяця.

Саме так: 2 400$ - чужому дядькові… akurt

Повідомлень: 11861 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4188 раз. Подякували: 1547 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:42 rjkz



1. НЙ, ЛА и Майами - далеко не вся Америка.

2. Страшилки про экстрадицию уже не заходят.

3. Большинство "неработающих" жен (женщин) имеют "бизнес" - от торговли в интернете до развозки пиццы, и эти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ пару тысяч в месяц вытаскивают бюджет.



Но из НЙ этого не видно... Востаннє редагувалось LEXX в П'ят 27 лют, 2026 13:02, всього редагувалось 1 раз. LEXX

Повідомлень: 308 З нами з: 11.03.14 Подякував: 4 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:59 rjkz



Причем здесь пульманологи из НЙ???



Разбираем этот кейс из филадельфии - 5 400$ в мес!



І тут 2 цікаві речі.

1. Витрати для родини (мешкають в Філадельфії):

Житло 2400+ страховка 300 + тел. Інтернет 120 ' + дитячий садок 1200+ їжа 1200-1400.



Разом: щоби просто жити, треба мати чистими: 5 400$.

В перерахунку на рік - як прийнято в США треба мати чистими 64 800$.

А «грязними» орієнтовно 80 000$ на рік. Причем здесь пульманологи из НЙ???Разбираем этот кейс из филадельфии - 5 400$ в мес! LEXX

Повідомлень: 308 З нами з: 11.03.14 Подякував: 4 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:12 LEXX написав: rjkz

Причем здесь пульманологи из НЙ???

Причем здесь пульманологи из НЙ???

«Но и пульманологи тоже…» (подражание фразе психотерапевта из романа «Мастер и Маргарита»).



Соціалізм в одному окремому місті? Можливо!

Мер Нью-Йорка Зогран Мамдані зустрівся з президентом Дональдом Трампом вдруге. Речник Мамдані Джо Кальвелло повідомив журналістам, що мер запропонував президенту проект будівництва приблизно 12 000 житлових одиниць у місті. «Но и пульманологи тоже…» (подражание фразе психотерапевта из романа «Мастер и Маргарита»).Соціалізм в одному окремому місті? Можливо!Мер Нью-Йорка Зогран Мамдані зустрівся з президентом Дональдом Трампом вдруге. Речник Мамдані Джо Кальвелло повідомив журналістам, що мер запропонував президенту проект будівництва приблизно 12 000 житлових одиниць у місті. akurt

Повідомлень: 11861 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4188 раз. Подякували: 1547 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3192319331943195 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор