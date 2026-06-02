monobank

Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 22:08

Re: monobank

WallNutPen написав:
  klug написав:rosstikf
Це шмонотермінали досі приймають купюри 5 грн чи подвоєння зараховують мінус податки?

А хіба щоб внести в термінал суму 7650 грн. обов'язково використовувати банкноти номіналом 5 грн.?
Я так розумію під "подвоєнням" мається на увазі внесення на рахунок кешбеку такої суми яка була поповнена (а не вдвічі більшу) - тобто поповнив на 7650 стільки ж капнуло і на кешбек...
Прийшло на кешбек рахунок, -23% від суми при знятті
Зображення
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 11:32

2 месяца подряд не пользовался картами монобанка - сразу прилетело сообщение "актуализируйте данные о месте работы и доходах. Не мы такие, законы такие".

Вот только предыдущий раз я их актуализировал 2 года назад. А в законодательстве, если правильно помню, прописаны сроки обязательной актуализации: 5 лет для нормальных клиентов, 3 года для немножко подозрительных, вроде 1 год для сильно подозрительных.
И я ну никак не похож на "сильно подозрительного". Да и на "немножко подозрительного", как по мне, тоже не тяну :shock:

Карательный фин.монитроинг?
Driver
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 12:01

  Driver написав:2 месяца подряд не пользовался картами монобанка - сразу прилетело сообщение "актуализируйте данные о месте работы и доходах"

в законодательстве, если правильно помню, прописаны сроки обязательной актуализации: 5 лет для нормальных клиентов, 3 года для немножко подозрительных, вроде 1 год для сильно подозрительных.

Карательный фин.монитроинг?


100% каральний шмоніторинг.
Ну то хай і котяться собі вбік, нащо воно вам - боротись з вітряками?) Переходьте в інші банки.
(не шмеморандумні)
won
 
Повідомлень: 332
З нами з: 15.05.24
Подякував: 376 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 13:08

  won написав:Ну то хай і котяться собі вбік, нащо воно вам - боротись з вітряками?) Переходьте в інші банки.

Таки уже :D
Собственно, поэтому третий месяц и не пользуюсь.
Вот только с ФОП-счётом заминка: у этих горохов тарифы реально лучшие. Куда посоветуете перейти?
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 13:40

Re: monobank

  Driver написав:2 месяца подряд не пользовался картами монобанка - сразу прилетело сообщение "актуализируйте данные о месте работы и доходах. Не мы такие, законы такие"

Так сразу или через 2 месяца? :roll: На самом деле тут нет никакой особенной подозрительности. Мне сегодня прилетело. Вероятно, массовая формальность. Нажать на кнопочку "Данные не изменились" и забыть.

P.S. вот ещё IBKR сегодня примерно того же захотел. Предыдущий раз был... год назад, наверное. Точно не больше. Так что и туда не ходите. Страшный частый фишмон!
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 08:43

Хто які знає реальні схеми прокрутки (заробітку з) кредліму на моно - welcome. Можна в приват.
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 15:22

Підкажіть, чому нещодавно клон реагує саме так, куди рити, щоб це неподобство виправити.

Зображення
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 15:36

Шановний melkh!

Зображення відсутнє. Скористайтеся іншим хостингом картинок.
Наприклад, https://imgbb.com/

З повагою,
Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 15:41

Пишуть про масштабний збій в monobank.
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 15:46

Re: monobank

  Ірина_ написав:Зображення відсутнє. Скористайтеся іншим хостингом картинок

Может пусть сам форум на его кнопочке "добавить картинку" им пользуется? У меня, кстати, провайдер комплексом вахтёра по отношению к болгарским сайтам не страдает и на нём видно.
