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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:50

  Eldarien написав:А це тільки у мене піреус карта не працює в інтернет магазинах? Що через гугл-пей, що через номер/дату/код оплата не проходить. Карта віртуальна. На фізичних терміналах через NFC смартфоном працює. Лімітів в додатку нема.

Рассчитывался пару раз в интернет-магазинах, все раньше работало.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:35

  Eldarien написав:А це тільки у мене піреус карта не працює в інтернет магазинах? Що через гугл-пей, що через номер/дату/код оплата не проходить. Карта віртуальна. На фізичних терміналах через NFC смартфоном працює. Лімітів в додатку нема.

Скорей всего, не подключено 3D-Secure (и СМС-уведомления). Можно подключить через колцентр. По Wincard это бесплатно.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:39

  ramzes4 написав:
  Eldarien написав:А це тільки у мене піреус карта не працює в інтернет магазинах? Що через гугл-пей, що через номер/дату/код оплата не проходить. Карта віртуальна. На фізичних терміналах через NFC смартфоном працює. Лімітів в додатку нема.

Скорей всего, не подключено 3D-Secure (и СМС-уведомления). Можно подключить через колцентр. По Wincard это бесплатно.

Дякую, помогло!
Eldarien
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  #<1 ... 19202122
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