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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 бер, 2023 16:50
Eldarien написав:
А це тільки у мене піреус карта не працює в інтернет магазинах? Що через гугл-пей, що через номер/дату/код оплата не проходить. Карта віртуальна. На фізичних терміналах через NFC смартфоном працює. Лімітів в додатку нема.
Рассчитывался пару раз в интернет-магазинах, все раньше работало.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 11:35
Eldarien написав:
А це тільки у мене піреус карта не працює в інтернет магазинах? Що через гугл-пей, що через номер/дату/код оплата не проходить. Карта віртуальна. На фізичних терміналах через NFC смартфоном працює. Лімітів в додатку нема.
Скорей всего, не подключено 3D-Secure (и СМС-уведомления). Можно подключить через колцентр. По Wincard это бесплатно.
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ramzes4
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Додано: Чет 30 бер, 2023 16:39
ramzes4 написав: Eldarien написав:
А це тільки у мене піреус карта не працює в інтернет магазинах? Що через гугл-пей, що через номер/дату/код оплата не проходить. Карта віртуальна. На фізичних терміналах через NFC смартфоном працює. Лімітів в додатку нема.
Скорей всего, не подключено 3D-Secure (и СМС-уведомления). Можно подключить через колцентр. По Wincard это бесплатно.
Дякую, помогло!
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Eldarien
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