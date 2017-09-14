detroytred написав:Й потім пихато заявляєш про виграв економічне змагання((
Де-біле.. Я хочу допомогти тим кому можна допомогти Тобі вже нічого не допоможе, тому й до кінця своїх днів можеш вважати що ти мене кудись макнув ... Інша справа-скільки тут присутніх буде вважати тебе вижившим з розуму старим маразматиком який просрав життя в армії і так і не зміг допомогти Державі під час Війни
А яка буде вважати мене - нормальним мужиком який на своєму місці зробив все щоб ти ще трошки зміг пенсію отримувати. Це все що тобі треба знати. З точки зору економічних знань - ти флудер звичайний З точки зору користі- ти пікейний жилет з Золотого тільця...
Місіонер, ти тупо знов напідмінював предмети. Передивись предмети, про які була мова. Знов заяви а-ля "я хочу, я досяг, я.." не є аргументом до них.
detroytred написав:Передивись предмети, про які була мова.
Передивився Бачу сільського клоуна в шапці наполеона який переживає про те що в Україні слабо розвинуті можливості купівлі акцій Боїнга , але при цьому не може собі позволити путівку два рази в рік на відпочинок - бо тоді на хліб не залишиться... При чому цей сільський клоун пробує переконати сільських куркулів - що їм погано жити, а ті в цей самий час вибирають вони цього кварталу поїдуть в Чорногорію а наступного в Грецію... чи все таки і туди і туди відразу, а як здоровья залишиться то ще й Монако не день заскочать( довше ні , там дорого , а прошвирнутись - то може й варто)
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 30 лип, 2025 18:52, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А хто сказав що те що є проблемою для першого - також є проблемою й для інших. В кожного свій набір проблем У воєнпенса проблема в тому що він не може свій капітал в 3 пенсії( які відклав на собі похорон) ефективно вкласти щоб легко заробляти бо кляті можновладці не допрацьовують...
Уяви -- а омериканському пенсу, студенту і т.д. омериканські можновладці-управлінці-регулятори створили умови для ефективного вкладання їх капіталів.
Тому омерробітник відпрацював та на пиво-бейсбол... А як зробити умови, щоб БОІНГ-ІБМ і т.д., а також фінринки краще розвивались, щоб прирощувався капітал американців, то проблема Трампа, Маска та ін. управлінців.
Все правильно Тільки на це пішло а - ТРИСТА років б - за цей час не було жодної війни на території США..
А так все однаково
В мене це вже й так є, я можу вкласти те що маю хочу в ОВДП хоч у розширення власного бізнесу Але чого це так цікавить тебе? В тебе ж капіталу менше ніж в прищавого студента з США ?
В тебе якісь проблеми з прищами, шкарпетками, тріко і т.д.?
Чудаче, мова про принцип -- що саме можновладці-управлінці-регулятори створювали оті умови для розвитку ринків та можливості громадян прирощувати капітал. А скільки років пішло? Так на те й реформи, щоб менше.
Але якщо можновладці-управлінці-регулятори, як в нас будуть робити це в темпі по-мінімуму, то не 300 років, а й 1000+++ не вистачить. І головне!!! --- що пересічні за них цю функцію в країні, в ринку країни не виконають. В можновладців-управлінців-регуляторів важелі.
Оті країни-тигри показують, що можна значно пришвидшити цей процес.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 30 лип, 2025 18:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Так что ваши утверждения о благополучии в Прибалтику ошибочны. И на будущее давайте договоримся - когда что-то утверждаете, приводите подтверждения. Или хотя бы сами убедитесь в правильности утверждений.
В Прибалтиці є ріст населення? Є. Що конкретно "ошибочно"?
detroytred написав:Передивись предмети, про які була мова.
Передивився Бачу сільського клоуна в шапці наполеона який переживає про те що в Україні слабо розвинуті можливості купівлі акцій Боїнга , але при цьому не може собі позволити путівку два рази в рік на відпочинок - бо тоді на хліб не залишиться... При чому цей сільський клоун пробує переконати сільських куркулів - що їм погано жити, а ті в цей самий час вибирають вони цього кварталу поїдуть в Чорногорію а наступного в Грецію... чи все таки і туди і туди відразу, а як здоровья залишиться то ще й Монако не день заскочать( довше ні , там дорого , а прошвирнутись - то може й варто)
Якась перекручена маячня... Місіонери вони такі...
ЛАД написав:1992 год - 3 706 299 2000 год - 3 512 074 2011 год - 3 052 588 2020 год - 2 794 090 После 2020 показывает некоторый рост. Не знаю, за счёт чего. Может, тоже включили в численность наших беженцев и росс. эмигрантов. 2023 год - 2 860 002.
yama написав:⚠️ 1. Війна вбиває мало в порівнянні з приростом
Навіть великі війни в історії — не “зменшували” населення глобально, а лише локально і тимчасово.
Наприклад, Друга світова війна забрала ~70 мільйонів життів — але за наступні 30 років населення світу виросло більш ніж на 2 мільярди.
Тобто народжуваність і відновлення після війни — набагато швидші, ніж втрати.
Це тому що історія людських війн - це 10000+ років. А історія контрацепції(відносно масової і доступної) - це менше 0-30-50 років(в залежності від країни).
Так, населення Сирії після війни вже швидко відновилось і продовжує рости(тому що займаються сексом багато і таблеточки не приймають, релігія не позволяє ). Але Україна не Сирія. У нас нічого не відновиться навіть після війни(тому що ... - тут соромязливі слова )
yama написав:⚠️ 1. Війна вбиває мало в порівнянні з приростом
Навіть великі війни в історії — не “зменшували” населення глобально, а лише локально і тимчасово.
Наприклад, Друга світова війна забрала ~70 мільйонів життів — але за наступні 30 років населення світу виросло більш ніж на 2 мільярди.
Тобто народжуваність і відновлення після війни — набагато швидші, ніж втрати.
Це тому що історія людських війн - це 10000+ років. А історія контрацепції(відносно масової і доступної) - це менше 0-30-50 років(в залежності від країни).
Так, населення Сирії після війни вже швидко відновилось і продовжує рости(тому що займаються сексом багато і таблеточки не приймають, релігія не позволяє ). Але Україна не Сирія. У нас нічого не відновиться навіть після війни(тому що ... - тут соромязливі слова )
й в Сирії відновилося населення, й в Прибалтиці зростання - а в Україні - точно ні. а на Раші?