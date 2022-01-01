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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2025 11:00
yuluk Перевыпуск был платный?
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lubarec
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Додано: Чет 20 лют, 2025 19:03
lubarec написав:yuluk
Перевыпуск был платный?
100 грн. пластик.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 03 бер, 2025 16:48
Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?
Бо на сторінці продукту пишуть:
1. Завантажте застосунок Winbank
2. Пройдіть реестрацію через застосунок «Дія»
3. Замовте картку Wincard у застосунку Winbank
4. Отримуйте та користуйтеся віртуальною карткою із кешбеком
Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку.
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Rebel
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Додано: Пон 03 бер, 2025 21:26
Rebel написав:
Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?
Бо на сторінці продукту пишуть:
1. Завантажте застосунок Winbank
2. Пройдіть реестрацію через застосунок «Дія»
3. Замовте картку Wincard у застосунку Winbank
4. Отримуйте та користуйтеся віртуальною карткою із кешбеком
Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку.
Можна картку відкрити у відділенні, традиційно. Батько так відкривав, теж 70+.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 06:44
Rebel написав:
Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?
Бо на сторінці продукту пишуть:
1. Завантажте застосунок Winbank
2. Пройдіть реестрацію через застосунок «Дія»
3. Замовте картку Wincard у застосунку Winbank
4. Отримуйте та користуйтеся віртуальною карткою із кешбеком
Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку.
Если нужен пластик, то вот этого всего 1,2,3,4, НЕ НУЖНО делать, а нужно сразу в отделение идти, будет пластик бесплатно.
А если делать 1,2,3,4, пластик будет как допка, за 100, кажется, гривен.
Поздно увидел ваш вопрос.
И да, для пенсионера вариант идеальный, имей свои 2% и не заморачивайся с категориями, выводом на карту и т.д..
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Feh14
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Кащей
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