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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

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Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 11:00

yuluk Перевыпуск был платный?
lubarec
 
Повідомлень: 471
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 19:03

  lubarec написав:yuluk Перевыпуск был платный?

100 грн. пластик.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 16:48

Re: Піреус Банк МКБ

Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?

Бо на сторінці продукту пишуть:
1. Завантажте застосунок Winbank
2. Пройдіть реестрацію через застосунок «Дія»
3. Замовте картку Wincard у застосунку Winbank
4. Отримуйте та користуйтеся віртуальною карткою із кешбеком

Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку. :)
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 21:26

  Rebel написав:Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?

Бо на сторінці продукту пишуть:
1. Завантажте застосунок Winbank
2. Пройдіть реестрацію через застосунок «Дія»
3. Замовте картку Wincard у застосунку Winbank
4. Отримуйте та користуйтеся віртуальною карткою із кешбеком

Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку. :)

Можна картку відкрити у відділенні, традиційно. Батько так відкривав, теж 70+.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1673
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 06:44

  Rebel написав:Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?

Бо на сторінці продукту пишуть:
1. Завантажте застосунок Winbank
2. Пройдіть реестрацію через застосунок «Дія»
3. Замовте картку Wincard у застосунку Winbank
4. Отримуйте та користуйтеся віртуальною карткою із кешбеком

Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку. :)

Если нужен пластик, то вот этого всего 1,2,3,4, НЕ НУЖНО делать, а нужно сразу в отделение идти, будет пластик бесплатно.
А если делать 1,2,3,4, пластик будет как допка, за 100, кажется, гривен.
Поздно увидел ваш вопрос.
И да, для пенсионера вариант идеальный, имей свои 2% и не заморачивайся с категориями, выводом на карту и т.д..
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 15:57

не можу зайти в додаток Winbank

не можу зайти в додаток Winbank
у вас все працює нормально?
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 16:00

  yuluk написав:не можу зайти в додаток Winbank
у вас все працює нормально?

Не працює. Видає "Помилка профілю timeout" при логіні.
Upd. Вже працює.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 12:17

Re: Піреус Банк МКБ

неможливо зєднатись з підтримкою ні через вайбер ні через телеграм

натискаємо кнопку авторизуватись через додаток

і далі помилка

у всіх так??

https://dp-api.piraeusbank.ua/public/ch ... nger=viber
quadro_tony_da
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  #<1 ... 38394041
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