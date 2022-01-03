Піреус Банк МКБ

Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?
Бо на сторінці продукту пишуть: 1. Завантажте застосунок Winbank 2. Пройдіть реестрацію через застосунок «Дія» 3. Замовте картку Wincard у застосунку Winbank 4. Отримуйте та користуйтеся віртуальною карткою із кешбеком
Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку.
Rebel написав:Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?
Бо на сторінці продукту пишуть: 1. Завантажте застосунок Winbank 2. Пройдіть реестрацію через застосунок «Дія» 3. Замовте картку Wincard у застосунку Winbank 4. Отримуйте та користуйтеся віртуальною карткою із кешбеком
Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку.
Можна картку відкрити у відділенні, традиційно. Батько так відкривав, теж 70+.
Rebel написав:Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?
Бо на сторінці продукту пишуть: 1. Завантажте застосунок Winbank 2. Пройдіть реестрацію через застосунок «Дія» 3. Замовте картку Wincard у застосунку Winbank 4. Отримуйте та користуйтеся віртуальною карткою із кешбеком
Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку.
Если нужен пластик, то вот этого всего 1,2,3,4, НЕ НУЖНО делать, а нужно сразу в отделение идти, будет пластик бесплатно. А если делать 1,2,3,4, пластик будет как допка, за 100, кажется, гривен. Поздно увидел ваш вопрос. И да, для пенсионера вариант идеальный, имей свои 2% и не заморачивайся с категориями, выводом на карту и т.д..