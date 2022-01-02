Піреус Банк МКБ

|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 тра, 2025 18:41
Київські відділення Піреус
хтось був у них у Київських відділеннях: ГО на Лукʼянівській чи у відділенні на Олімпійській? Можливо можете порадити якесь конкретне? Відкриття вінкард новому клієнту у відділенні – пластик безкоштовно?
Додано: Нед 25 тра, 2025 21:33
Додано: Пон 26 тра, 2025 00:32
Если открывать сразу в отделении, не открывая виртуалку, то бесплатно.
Если открыть сначала виртуалку, то пластик идёт как допка за 100 грн.
|