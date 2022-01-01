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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лип, 2025 21:37
Feh14 написав:
Если открывать сразу в отделении, не открывая виртуалку, то бесплатно.
Если открыть сначала виртуалку, то пластик идёт как допка за 100 грн.
Feh14 написав: lloydbanksua написав:Feh14
недавно маме открывали в отделении, сказала сразу, что пластик платный.
Потому что просили зарегиться в приложении и потом получить пластик.
Всем так говорят. Нужно говорить сразу пластик, как первую карту.В тарифах это есть
.
На якій підставі у відділенні безкоштовний пластик? В тарифах просто 100 грн за будь-який пластик. Вкажіть пункт тарифів де Ви це бачите
.
Як добитися безкоштовного пластика: 1) при заміні віртуал. на пластик; 2) новому клієнту?
Років 2 тому через додаток не відкрився рахунок, у відділенні оформили лише віртуалку безкоштовно, сказали, що пластик 100 грн в будь-якому випадку, навіть "Если открывать сразу в отделении, не открывая виртуалку".
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:56
Visky в 2022 году открывал в отделении (онлайн не получилось из-за того, что ВПО), пластик был бесплатный. Сейчас да, менеджер акцентирует внимание, что пластик 100 грн.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 19:22
lloydbanksua Тобто ніяк безкоштовно пластик не отримати (перший візит без онлайн реєстрації, пільгові категорії, як ВПО, інвалід...)?
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