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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

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Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 21:37

  Feh14 написав:Если открывать сразу в отделении, не открывая виртуалку, то бесплатно.
Если открыть сначала виртуалку, то пластик идёт как допка за 100 грн.

  Feh14 написав:
  lloydbanksua написав:Feh14 недавно маме открывали в отделении, сказала сразу, что пластик платный.

Потому что просили зарегиться в приложении и потом получить пластик.
Всем так говорят. Нужно говорить сразу пластик, как первую карту.
В тарифах это есть.

На якій підставі у відділенні безкоштовний пластик? В тарифах просто 100 грн за будь-який пластик. Вкажіть пункт тарифів де Ви це бачите.
Як добитися безкоштовного пластика: 1) при заміні віртуал. на пластик; 2) новому клієнту?
Років 2 тому через додаток не відкрився рахунок, у відділенні оформили лише віртуалку безкоштовно, сказали, що пластик 100 грн в будь-якому випадку, навіть "Если открывать сразу в отделении, не открывая виртуалку".
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 10:56

Visky в 2022 году открывал в отделении (онлайн не получилось из-за того, что ВПО), пластик был бесплатный. Сейчас да, менеджер акцентирует внимание, что пластик 100 грн.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 19:22

lloydbanksua Тобто ніяк безкоштовно пластик не отримати (перший візит без онлайн реєстрації, пільгові категорії, як ВПО, інвалід...)?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 20:48

  Visky написав:lloydbanksua Тобто ніяк безкоштовно пластик не отримати (перший візит без онлайн реєстрації, пільгові категорії, як ВПО, інвалід...)?

Схоже, що так. Прийнані, мені у відділенні не призналися)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 14:44

Re: Піреус Банк МКБ

  lloydbanksua написав:Схоже, що так. Прийнані, мені у відділенні не призналися)

А до депозиту для виплати відсотків?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 15:25

Hennady Цікаво, але можуть все без карт, на звичайний рахунок
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:39

  Visky написав:Hennady Цікаво, але можуть все без карт, на звичайний рахунок

Ну і як користуватися коштами, якщо щомісячна виплата відсотків?
Має бути така опція до депозиту
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 17:57

  Hennady написав:
  Visky написав:Hennady Цікаво, але можуть все без карт, на звичайний рахунок

Ну і як користуватися коштами, якщо щомісячна виплата відсотків?
Має бути така опція до депозиту


відкрив депо- заніс гроші в касу
завершився депо (чи %% капнули) ->
каса - гроші ...

рахунок дуже навіть може бути до депо замість картки (мав таке в декількох банках, але не тут)
до цього приглядаюсь
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 08:38

  greenozon написав:відкрив депо- заніс гроші в касу
завершився депо (чи %% капнули) ->
каса - гроші ...


1. ще ні в одному банку не бачив, щоб до депозиту не відкривали картки
2. якщо у твоєму місті нема відділення банку, а зараз це дуже актуально...

має бути картка
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:06

  greenozon написав:рахунок дуже навіть може бути до депо замість картки (мав таке в декількох банках, але не тут)
до цього приглядаюсь

комінвестбанк?
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