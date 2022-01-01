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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 08:27

  24589 написав:
  greenozon написав:рахунок дуже навіть може бути до депо замість картки (мав таке в декількох банках, але не тут)
до цього приглядаюсь

комінвестбанк?


так
потім укркапітал (але дуже давно, може зараз вже з картками...)
бак Січ (RIP) і ще якісь були.. але це мабуть швидше виняток ніж правило - депо без карток
greenozon
 
Повідомлень: 16644
З нами з: 01.06.14
Подякував: 563 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
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  #<1 ... 42434445
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