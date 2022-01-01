так
потім укркапітал (але дуже давно, може зараз вже з картками...)
бак Січ (RIP) і ще якісь були.. але це мабуть швидше виняток ніж правило - депо без карток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лип, 2025 08:27
так
потім укркапітал (але дуже давно, може зараз вже з картками...)
бак Січ (RIP) і ще якісь були.. але це мабуть швидше виняток ніж правило - депо без карток
Додано: Сер 16 лип, 2025 13:14
Re: Піреус Банк МКБ
По этому моменту тут уже писали, но расскажу и свой случай.
Заказал карту (пластик) через приложение, пришла быстро на следующий день. НО срок до 08/27,что на год меньше, чем по тарифам. Далее идём, карту не могу активировать - выдаёт ошибку. Через горячую линию зафиксировали обращение, через отделение банка тоже. Ждём реакции.
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