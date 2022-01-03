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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 08:27

  24589 написав:
  greenozon написав:рахунок дуже навіть може бути до депо замість картки (мав таке в декількох банках, але не тут)
до цього приглядаюсь

комінвестбанк?


так
потім укркапітал (але дуже давно, може зараз вже з картками...)
бак Січ (RIP) і ще якісь були.. але це мабуть швидше виняток ніж правило - депо без карток
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:14

Re: Піреус Банк МКБ

По этому моменту тут уже писали, но расскажу и свой случай.
Заказал карту (пластик) через приложение, пришла быстро на следующий день. НО срок до 08/27,что на год меньше, чем по тарифам. Далее идём, карту не могу активировать - выдаёт ошибку. Через горячую линию зафиксировали обращение, через отделение банка тоже. Ждём реакции.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 11:05

фініта ля комедія...


КБ капут із 1 вересня..

https://piraeusbank.ua/ua/press-center/ ... mi-keshbek


4 роки протримався банчик....

https://piraeusbank.ua/ua/press-center/ ... eshbekom-2


:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:41

Да, жаль, альтернативы по сути и нет с такими условиями(
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:44

  Feh14 написав:Да, жаль, альтернативы по сути и нет с такими условиями(


найближча (не аналогічна) альтернатива - Юнекс кредитка 1.5% на все
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:01

  greenozon написав:
  Feh14 написав:Да, жаль, альтернативы по сути и нет с такими условиями(


найближча (не аналогічна) альтернатива - Юнекс кредитка 1.5% на все
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek

Краще, ніж нічого.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 08:07

  greenozon написав:
  Feh14 написав:Да, жаль, альтернативы по сути и нет с такими условиями(


найближча (не аналогічна) альтернатива - Юнекс кредитка 1.5% на все
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek

А на дебетке ЮнексСмарт работает, не в курсе? По условиям вроде должно.
И там вывод от 10 вроде? Или 100?
Дякую.
* А, все таки 100, не годится. На основные категории кешбеки больше есть, а это так, для мелочи всякой.
Feh14
 
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