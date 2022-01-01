RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 12:10

  Visky написав:3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.

DCC гривнева обробляється копійка в копійку :roll:
  ramzes4 написав:
  Visky написав:3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.

DCC гривнева обробляється копійка в копійку :roll:

В таком случае лучше тогда Восток, там хоть какой-то кешбек начислят (на iHerb, например).
