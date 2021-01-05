RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 12:10

  Visky написав:3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.

DCC гривнева обробляється копійка в копійку :roll:
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1169
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 14:20

  ramzes4 написав:
  Visky написав:3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.

DCC гривнева обробляється копійка в копійку :roll:

В таком случае лучше тогда Восток, там хоть какой-то кешбек начислят (на iHerb, например).
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1717
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:58

  lloydbanksua написав:
  ramzes4 написав:
  Visky написав:3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.

DCC гривнева обробляється копійка в копійку :roll:

В таком случае лучше тогда Восток, там хоть какой-то кешбек начислят (на iHerb, например).
а шо вони теж покривають DCC в повному обсязі?
24589
 
Повідомлень: 246
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:33

24589 Схоже на це. Тому що, скільки купляв на закордонних сайтах, завжди знімало копійка в копійку + у них часто гарний курс.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1717
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:32

Re: Піреус Банк МКБ

можна видаляти банк остаточно
і остаточно переходити на Bybit карту

там кешбек теж на все але в рази більший, до 10%
і без податку
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 335
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edik_v і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 180, 181, 182
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1818 786846
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 сер, 2025 14:16
greenozon
МТБ Банк 1 ... 28, 29, 30
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
296 257393
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 сер, 2025 03:34
aanonimovic594
Кредитвест Банк 1 ... 9, 10, 11
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
108 47028
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 сер, 2025 03:33
aanonimovic594

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14704)
18.08.2025 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.