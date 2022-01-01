DCC гривнева обробляється копійка в копійку
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 сер, 2025 12:10
Додано: Чет 14 сер, 2025 14:20
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:58
Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:33
24589 Схоже на це. Тому що, скільки купляв на закордонних сайтах, завжди знімало копійка в копійку + у них часто гарний курс.
Додано: Пон 18 сер, 2025 11:32
Re: Піреус Банк МКБ
можна видаляти банк остаточно
і остаточно переходити на Bybit карту
там кешбек теж на все але в рази більший, до 10%
і без податку
Додано: Сер 20 сер, 2025 17:02
Re: Піреус Банк МКБ
таке питання оплатив 12 днів назад товар на розетці
а зараз повернення оформили
платіж повернеться впродовж 3 днів
кешбек при цьому лишиться чи теж віднімуть?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|