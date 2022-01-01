RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 12:10

  Visky написав:3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.

DCC гривнева обробляється копійка в копійку :roll:
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2545 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 14:20

  ramzes4 написав:
  Visky написав:3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.

DCC гривнева обробляється копійка в копійку :roll:

В таком случае лучше тогда Восток, там хоть какой-то кешбек начислят (на iHerb, например).
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1729
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:58

  lloydbanksua написав:
  ramzes4 написав:
  Visky написав:3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.

DCC гривнева обробляється копійка в копійку :roll:

В таком случае лучше тогда Восток, там хоть какой-то кешбек начислят (на iHerb, например).
а шо вони теж покривають DCC в повному обсязі?
24589
 
Повідомлень: 248
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:33

24589 Схоже на це. Тому що, скільки купляв на закордонних сайтах, завжди знімало копійка в копійку + у них часто гарний курс.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1729
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:32

Re: Піреус Банк МКБ

можна видаляти банк остаточно
і остаточно переходити на Bybit карту

там кешбек теж на все але в рази більший, до 10%
і без податку
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 337
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:02

Re: Піреус Банк МКБ

таке питання оплатив 12 днів назад товар на розетці
а зараз повернення оформили
платіж повернеться впродовж 3 днів

кешбек при цьому лишиться чи теж віднімуть?
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 337
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 00:49

  quadro_tony_da написав:таке питання оплатив 12 днів назад товар на розетці
а зараз повернення оформили
платіж повернеться впродовж 3 днів

кешбек при цьому лишиться чи теж віднімуть?


Якщо налаштована система, то мають відібрати
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 18:42

Re: Піреус Банк МКБ

  Rebel написав:Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?

Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку.

Не прошйло й півроку а вже потрібно шукати альтернативу. :)
Які ще банки пропонують схожий за розміром і простотою кешбек без кредитного ліміту?
Взагалі щось не те відбувається з КБ: ПУМБ зменшив комуналку, ТАС прикрив В5, тепер і Піреус туди ж. Щось змінилось на ринку? Це наслідки введення нац. КБ, чи щось інше?
Rebel
 
Повідомлень: 267
З нами з: 08.12.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 19:07

  Rebel написав:
  Rebel написав:Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?

Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку.

Не прошйло й півроку а вже потрібно шукати альтернативу. :)
Які ще банки пропонують схожий за розміром і простотою кешбек без кредитного ліміту?
Взагалі щось не те відбувається з КБ: ПУМБ зменшив комуналку, ТАС прикрив В5, тепер і Піреус туди ж. Щось змінилось на ринку? Це наслідки введення нац. КБ, чи щось інше?

По своему опыту могу посоветовать: Восток "Карта с кешбеком" и Юнекс карта "Смарт". И там и там можно
получать кешбек за "свои". К этому списку ещё можно также добавить Банк Альянс с картой "Стартовая".
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1729
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:01

  lloydbanksua написав:По своему опыту могу посоветовать: Восток "Карта с кешбеком" и Юнекс карта "Смарт". И там и там можно
получать кешбек за "свои". К этому списку ещё можно также добавить Банк Альянс с картой "Стартовая".
восток зараз не так. 6 категорій до вибору: 2 обираєш з підвищеним відсотком, на інші 4 буде 0,7%. на мобілку і таке інше не буде кешбека
24589
 
Повідомлень: 248
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
