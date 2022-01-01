|
Піреус Банк МКБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 сер, 2025 12:10
Visky написав:
3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.
DCC гривнева обробляється копійка в копійку
ramzes4
- Повідомлень: 1175
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2545 раз.
- Подякували: 318 раз.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:58
lloydbanksua написав: ramzes4 написав: Visky написав:
3. Яка перевага банка без КБ? Я не бачу нічого корисного.
DCC гривнева обробляється копійка в копійку
В таком случае лучше тогда Восток, там хоть какой-то кешбек начислят (на iHerb, например).
а шо вони теж покривають DCC в повному обсязі?
24589
- Повідомлень: 248
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:33
24589 Схоже на це. Тому що, скільки купляв на закордонних сайтах, завжди знімало копійка в копійку + у них часто гарний курс.
lloydbanksua
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 210 раз.
Додано: Пон 18 сер, 2025 11:32
можна видаляти банк остаточно
і остаточно переходити на Bybit карту
там кешбек теж на все але в рази більший, до 10%
і без податку
quadro_tony_da
- Повідомлень: 337
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
Додано: Сер 20 сер, 2025 17:02
таке питання оплатив 12 днів назад товар на розетці
а зараз повернення оформили
платіж повернеться впродовж 3 днів
кешбек при цьому лишиться чи теж віднімуть?
quadro_tony_da
- Повідомлень: 337
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 00:49
quadro_tony_da написав:
таке питання оплатив 12 днів назад товар на розетці
а зараз повернення оформили
платіж повернеться впродовж 3 днів
кешбек при цьому лишиться чи теж віднімуть?
Якщо налаштована система, то мають відібрати
aanonimovic594
- Повідомлень: 125
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:42
Rebel написав:
Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?
Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку.
Не прошйло й півроку а вже потрібно шукати альтернативу.
Які ще банки пропонують схожий за розміром і простотою кешбек без кредитного ліміту?
Взагалі щось не те відбувається з КБ: ПУМБ зменшив комуналку, ТАС прикрив В5, тепер і Піреус туди ж. Щось змінилось на ринку? Це наслідки введення нац. КБ, чи щось інше?
Rebel
- Повідомлень: 267
- З нами з: 08.12.09
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 11 раз.
Додано: Вів 26 сер, 2025 19:07
Rebel написав: Rebel написав:
Скажіть, для нового клієнта банку, чи можна отримати пластик Wincard традиційним способом просто завітавши до відділення, з документами, без операцій зі смартфоном у відділенні?
Або підкажіть, яку іншу карту із кешбеком може оформити пенсіонер 70+? Бо в такому віці кредитний ліміт не дають, а без кредиту нема кешбеку.
Не прошйло й півроку а вже потрібно шукати альтернативу.
Які ще банки пропонують схожий за розміром і простотою кешбек без кредитного ліміту?
Взагалі щось не те відбувається з КБ: ПУМБ зменшив комуналку, ТАС прикрив В5, тепер і Піреус туди ж. Щось змінилось на ринку? Це наслідки введення нац. КБ, чи щось інше?
По своему опыту могу посоветовать: Восток "Карта с кешбеком" и Юнекс карта "Смарт". И там и там можно
получать кешбек за "свои". К этому списку ещё можно также добавить Банк Альянс с картой "Стартовая".
lloydbanksua
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 210 раз.
Додано: Нед 31 сер, 2025 12:01
lloydbanksua написав:
По своему опыту могу посоветовать: Восток "Карта с кешбеком" и Юнекс карта "Смарт". И там и там можно
получать кешбек за "свои". К этому списку ещё можно также добавить Банк Альянс с картой "Стартовая".
восток зараз не так. 6 категорій до вибору: 2 обираєш з підвищеним відсотком, на інші 4 буде 0,7%. на мобілку і таке інше не буде кешбека
24589
- Повідомлень: 248
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
