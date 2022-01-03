RSS
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:23

  24589 написав:
  lloydbanksua написав:По своему опыту могу посоветовать: Восток "Карта с кешбеком" и Юнекс карта "Смарт". И там и там можно
получать кешбек за "свои". К этому списку ещё можно также добавить Банк Альянс с картой "Стартовая".
восток зараз не так. 6 категорій до вибору: 2 обираєш з підвищеним відсотком, на інші 4 буде 0,7%. на мобілку і таке інше не буде кешбека

Всё верно. Поэтому для мобилки и всего остального есть Альянс.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1729
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:59

Re: Піреус Банк МКБ

Як on-line (дистанційно) закрити WINCARD?
Dikoy
 
Повідомлень: 1291
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 15:41

Re: Піреус Банк МКБ

Ніяк, через три роки рахунки автоматично закриються, якщо не користуватися. Так пояснили в сужбі підтримки.
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

