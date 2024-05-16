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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 тра, 2024 21:32
TASCOMBANK сплата комуналки токенізованими картками заборонена назавжди?
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Кочевник
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Додано: Нед 12 тра, 2024 23:25
TASCOMBANK написав: vadlme написав:
vadlme
Якщо послуга інформування підключена до Вашого рахунку і Ви користуєтесь мобільним додатком TAS2U- Вам будуть надходити PUSH-повідомлення.
Якщо не користуєтесь мобільним додатком – Вам будуть надходити звичайні смс-повідомлення.
а можете дати скрін-приклад із тим, що ТАС банк вважає PUSH-повідомленням?
бо я ще так і небачив справжніх пушів у вас
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greenozon
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Додано: Вів 14 тра, 2024 09:30
Кочевник написав:TASCOMBANK
сплата комуналки токенізованими картками заборонена назавжди?
Дійсно, тимчасово відключили оплату послуг (комунальні та інші), з токенізованих карток.
Немає можливості надати точний термін відновлення даного функціоналу.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 09:32
greenozon написав: TASCOMBANK написав: vadlme написав:
vadlme
Якщо послуга інформування підключена до Вашого рахунку і Ви користуєтесь мобільним додатком TAS2U- Вам будуть надходити PUSH-повідомлення.
Якщо не користуєтесь мобільним додатком – Вам будуть надходити звичайні смс-повідомлення.
а можете дати скрін-приклад із тим, що ТАС банк вважає PUSH-повідомленням?
бо я ще так і небачив справжніх пушів у вас
Рекомендуємо додатково перевірити налаштування Push – повідомлень в додатку.
Для цього в TAS2U необхідно обрати розділ «Більше» - налаштування - Push – повідомлення – дозволити сповіщення
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:56
TASCOMBANK, коли буде перенесено баланс кешбеку зі спорту в тас2ю?
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won
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Додано: Сер 15 тра, 2024 15:18
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Додано: Сер 15 тра, 2024 20:59
won написав:
won
Кеш бек, який було нараховано по продуктам Спорт банк буде виплачено на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.
Перевірити надходження можливо буде в TAS2U, в розділі «Кешбек».
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Додано: Чет 16 тра, 2024 00:59
TASCOMBANK написав: won написав:
won
Кеш бек, який було нараховано по продуктам Спорт банк буде виплачено на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.
Перевірити надходження можливо буде в TAS2U, в розділі «Кешбек».
Найближчий час мав би скінчитись разом зі згортанням проекту - наразі вже маємо 10 днів після офіційного згортання повну невизначеність - то коли конкретно???
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Додано: Чет 16 тра, 2024 08:29
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