Інформацію щодо можливості копіювання реквізитів зафіксували, як побажання до роботи банку. При переказі за реквізитами передбачена комісія відповідно до тарифів карти. Комісія вказана безпосередньо в тарифах карткового рахунку. Відповідно до пакету послуг «Платівка» (картка Azure Card), Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків, пункт 4.7. Здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг): 4.7.7. Переказ коштів за реквізитами на рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» - комісія < 20 000 грн.- 5 грн ≥ 20 000 грн.– 100 грн. Прохання повторно перевірити відображення інформації при знятті кешбеку в TAS2U. У разі невірного відображення – повідомити.
vovabelokon99 написав:А тас24 працює? Пам'ятаю колись був додаток, а потім його прибрали... І де почитати тарифи додатку, бо бачив тільки на перекази з карток на картки, а також типу комунальних та мобільного
Як завжди все зручно та прозоро, що нічого не зрозуміло та важко знайти інформацію на сайті та немає ніякої інформації про тарифи в додатку
Інтернет-банкінг ТАС24 не працює. Тарифи на послуги, що надаються в рамках сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» розміщені на сайті Банку, за посиланням - https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf Інші комісії за здійснення транзакцій знімаються відповідно до тарифів карти і будуть вказані безпосередньо в тарифах карткового рахунку.
vovabelokon99 написав:А тас24 працює? Пам'ятаю колись був додаток, а потім його прибрали... І де почитати тарифи додатку, бо бачив тільки на перекази з карток на картки, а також типу комунальних та мобільного
Як завжди все зручно та прозоро, що нічого не зрозуміло та важко знайти інформацію на сайті та немає ніякої інформації про тарифи в додатку
Інтернет-банкінг ТАС24 не працює. Тарифи на послуги, що надаються в рамках сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» розміщені на сайті Банку, за посиланням - https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf Інші комісії за здійснення транзакцій знімаються відповідно до тарифів карти і будуть вказані безпосередньо в тарифах карткового рахунку.
Так приберіть їх нарешті з тарифів карток, раз такого сервісу вже немає, бо вони тільки зайве місце та час клієнта витрачають на перевірку всіх пунків, тим паче скільки разів ви їх оновлюєте на рік, а також додайте хоч той док в додаток (хоча б як ізі ваш) чи нормально їх оформіть в додатку (як цивілізовані банки), щоб клієнту було простіше ( а можливо і підтримці та працівникам відділень, щоб їм не задавали зайві питання, які клієнт міг сам зручно знайти та важливо, щоб їх правильно інтерпретувати не потрібно було)!