Точніше не 30000 грн, а 29999 грн. Хоча це ліміт на одну карту-отримувача. Недавно довелось перекидати 40к, то 29999 пішло напряму, решту довелося через іншу (проміжну) карту кидати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2024 09:39
Точніше не 30000 грн, а 29999 грн. Хоча це ліміт на одну карту-отримувача. Недавно довелось перекидати 40к, то 29999 пішло напряму, решту довелося через іншу (проміжну) карту кидати
Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:45
Boundless
а де такі тонкощі описані?
ну про 30т, про 30т на одну карту
може ще щось?🧐
Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:12
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