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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 09:39

  sens написав:Рюкзак під 10% це відмінно! Проте р2р на день всього 30000 грн . Так каже кц , водночас сеп по реквізитам ліміти інші і є змога переказати 100000 грн приблизно за 30 грн. Р2Р до 30000 і не більше 10 переказів.

Точніше не 30000 грн, а 29999 грн. Хоча це ліміт на одну карту-отримувача. Недавно довелось перекидати 40к, то 29999 пішло напряму, решту довелося через іншу (проміжну) карту кидати
Boundless
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:45

Boundless

а де такі тонкощі описані?
ну про 30т, про 30т на одну карту
може ще щось?🧐
v57
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 14.03.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:12

  v57 написав:Boundless

а де такі тонкощі описані?
ну про 30т, про 30т на одну карту
може ще щось?🧐

Якось з 20-го числа кожного дня безкоштовно ганяти по Р2Р безкоштовно лише до 30000 грн до кінця місяця або 100 грн сеп , суму граничну ще не виводив.
sens
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Повідомлень: 16800
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 922 раз.
 
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3
  #<1 ... 313314315316
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