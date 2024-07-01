Доброго дня!
Уточніть, будь ласка, більш детально, Ваше питання.
Вас цікавить зарахування чи відправлення переказів?
Додатково вкажіть, будь ласка, в якому пакеті послуг обслуговується Ваша карта?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2024 10:06
Додано: Пон 01 лип, 2024 12:00
Re: ТАСКОМБАНК
мрійте про краще, готуйтесь до гіршого -
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