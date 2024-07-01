RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 328329330331

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:06

  Depo13 написав:Комісії не має бути СЕп, на скільки памятаю?

Доброго дня!

Уточніть, будь ласка, більш детально, Ваше питання.
Вас цікавить зарахування чи відправлення переказів?
Додатково вкажіть, будь ласка, в якому пакеті послуг обслуговується Ваша карта?
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 12:00

Re: ТАСКОМБАНК

  vadlme написав:Де "підвищений кешбек на спорт" (с) по карткам саксесс, чєрті?


мрійте про краще, готуйтесь до гіршого -
https://tascombank.ua/news/z-01072024-z ... 0012b3d971
greenozon
 
Повідомлень: 16359
З нами з: 01.06.14
Подякував: 440 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 328329330331
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Інкогніто і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1934)
01.07.2024 12:27
Ринок ОВДП (6508)
01.07.2024 11:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.