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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 336337338339

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:57

Re: ТАСКОМБАНК

ну короче изина поддержка со своим недофинмоном сделала себе головную боль - платежную инструкцию составил и подписал и передал поддержке
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:50

Re: ТАСКОМБАНК

Стаття 47. Строки виконання платіжних операцій та доступність коштів

1. Надавач платіжних послуг платника зобов’язаний виконати платіжну інструкцію ініціатора протягом операційного дня з моменту прийняття ним до виконання платіжної інструкції.
...

Стаття 86. Відповідальність надавачів платіжних послуг під час виконання платіжних операцій
6. Надавач платіжних послуг у разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених цим Законом або договором про надання платіжних послуг, зобов’язаний сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 859
З нами з: 05.07.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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  #<1 ... 336337338339
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