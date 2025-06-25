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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 416417418419

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:35

  THB написав:
  Howl написав:
  lel написав:Можливо по телефону.
По телефону Ощадний закрити не можуть, тільки карткові рахунки.

Ощадный в ноль и на следующий день всё закрыли по телефону.


Тиждень вже так пробую ...
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:11

Re: Таскомбанк

  Ferlakur написав:Точніше відкрили нову. Номер рахунку залишився той самий.
Виходить, що картку анулювали, залишивши тільки рахунок.
Howl
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