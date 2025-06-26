RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 416417418419

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:35

  THB написав:
  Howl написав:
  lel написав:Можливо по телефону.
По телефону Ощадний закрити не можуть, тільки карткові рахунки.

Ощадный в ноль и на следующий день всё закрыли по телефону.


Тиждень вже так пробую ...
V2
4
 
Повідомлень: 8303
З нами з: 03.07.09
Подякував: 298 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:11

Re: Таскомбанк

  Ferlakur написав:Точніше відкрили нову. Номер рахунку залишився той самий.
Виходить, що картку анулювали, залишивши тільки рахунок.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6333
З нами з: 08.03.18
Подякував: 580 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:59

  V2 написав:Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк :(

Виводите на Ажур і наступного дня (бо у них регламент проводки -- до 12:00 наступного) закриваєте по телепону.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6495
З нами з: 05.05.21
Подякував: 495 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 21:02

  Howl написав:
  Ferlakur написав:Точніше відкрили нову. Номер рахунку залишився той самий.
Виходить, що картку анулювали, залишивши тільки рахунок.

Рахунок був у предзакритому стані. Але нової картки у Дії поки що не видно.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Сер 25 чер, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4391
З нами з: 14.10.08
Подякував: 316 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 21:02

  Amethyst написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк :(

Виводите на Ажур і наступного дня (бо у них регламент проводки -- до 12:00 наступного) закриваєте по телепону.


Ще минулого тижня так зробив.
Проте, рахунок не закритий.
Крайній раз почали нести, що на залишок, який був по Ощадному, тільки 1-го липня будуть нараховані %. Написав на мейл заяву, що нараховані відсотки за червень дарую банку.
Рахунок так і не можуть закрити досі :(
V2
4
 
Повідомлень: 8303
З нами з: 03.07.09
Подякував: 298 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 21:04

  V2 написав:
  Amethyst написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк :(

Виводите на Ажур і наступного дня (бо у них регламент проводки -- до 12:00 наступного) закриваєте по телепону.


Ще минулого тижня так зробив.
Проте, рахунок не закритий.
Крайній раз почали нести, що на залишок, який був по Ощадному, тільки 1-го липня будуть нараховані %. Написав на мейл заяву, що нараховані відсотки за червень дарую банку.
Рахунок так і не можуть закрити досі :(
Брешуть! Може блок якийсь є, але це треба тільки у від-ні уточнювати ((
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6495
З нами з: 05.05.21
Подякував: 495 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 21:04

Тася -- всьооо ))

Зображення
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6495
З нами з: 05.05.21
Подякував: 495 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:10

  V2 написав:Цікаво, в ТАСі все настільки погано, що без 150 грн. не проживе? :roll:

А ще цікаво, в кого-небуть зняли ці 150 грн. і за що?
reef
 
Повідомлень: 2763
З нами з: 28.08.07
Подякував: 194 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:14

  reef написав:
  V2 написав:Цікаво, в ТАСі все настільки погано, що без 150 грн. не проживе? :roll:

А ще цікаво, в кого-небуть зняли ці 150 грн. і за що?

З 10 липня все почнеться.
Причому у декого по 150 знімуть за кожну картку
Чекаємо :P :P
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6495
З нами з: 05.05.21
Подякував: 495 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:22

Re: Таскомбанк

  reef написав:і за що?


папаша нагнув Тігіпка а той нагинає клієнтуру :)

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

все чінно-благородно -> за все заплатить люмпен :roll:
greenozon
 
Повідомлень: 16618
З нами з: 01.06.14
Подякував: 560 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
  #<1 ... 416417418419
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8947)
26.06.2025 19:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.