V2 написав:Шановне товариство! Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки. Це жах, а не банк
Виводите на Ажур і наступного дня (бо у них регламент проводки -- до 12:00 наступного) закриваєте по телепону.
Ще минулого тижня так зробив. Проте, рахунок не закритий. Крайній раз почали нести, що на залишок, який був по Ощадному, тільки 1-го липня будуть нараховані %. Написав на мейл заяву, що нараховані відсотки за червень дарую банку. Рахунок так і не можуть закрити досі
V2 написав:Шановне товариство! Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки. Це жах, а не банк
Виводите на Ажур і наступного дня (бо у них регламент проводки -- до 12:00 наступного) закриваєте по телепону.
Ще минулого тижня так зробив. Проте, рахунок не закритий. Крайній раз почали нести, що на залишок, який був по Ощадному, тільки 1-го липня будуть нараховані %. Написав на мейл заяву, що нараховані відсотки за червень дарую банку. Рахунок так і не можуть закрити досі
Брешуть! Може блок якийсь є, але це треба тільки у від-ні уточнювати ((