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Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 чер, 2025 17:46
Пропонуємо до обговорення:
Продаж квартири з подальшим вивезенням коштів за кордон — складний процес, який потребує правильного підходу. Це не лише про угоду, а й про податки, декларування та дотримання валютного законодавства.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 17:46
Статья, чтобы посмеяться? Или "щоб було"?
Какие банковские переводы при текущих ограничениях НБУ?
Что значит пункт 3? Каким волшебным образом деньги окажутся на "иностранном банковском счете"?
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Додано: Суб 28 чер, 2025 22:23
Забули за USDT, найпопулярніший спосіб в Україні))
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