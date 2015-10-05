Мы - это те плательщики налогов в 90е, на деньги которых ты отожрался элитными отбивнымм и научился летать не только со второго этажа нар казармы. А так бы подметал бы херсонский рынок и после сиськи пиваса клял всех, кто прогнал рыгов. А не вспоминал весь в слюнях и слезах хартумское "салями"
Ладно, х с тобой Роксолана турецька, не буду питати, хто тебе уповноважив казати від всіх платників податків у 99-х.. є підозра , що ти «апельсін» .. Але то все деталі. Хотів спитати , а можна ще мені трохи перерахувати? Ну якщо вже почав утримувати, то не зупиняйся на пів шляху!! Ти ж правда не жадний? А я через 3-4 місяці допоможу тобі збирати жолуді на зиму!!
Во вторник вечером Мамдани победил не только в таких районах города, как Парк-Слоуп в Бруклине, которые известны как оплоты прогресса. Он также победил в Гарлеме и районе Статен-Айленд в Порт-Ричмонде; в рабочих районах Квинса, таких как Озон-Парк; он победил даже в некоторых районах города, где мало прогрессивных традиций, о которых можно было бы говорить, например, Дайкер-Хайтс в глубине южного Бруклина, в районе Норвуд в Бронксе и далеко в Джамайка-Хиллз, недалеко от границы с Лонг-Айлендом. ....Когда его менеджер по предвыборной кампании принес ему новость о победе Мамдани, Лэндер поделился ею с присутствующими в зале, которые разразились аплодисментами.
Из всего этого, довольно дорогой район Парк Слоуп. Это молодой средний класс. Смещанный по рассовому составу, считается довольно модным районом. Но стоит отметить, что там живут молодые люди, многие из которых закончили нйские униваеры, где палестинской херней промывают мозги. Стейтен Айленд - в основном спальник, но Порт Ричмонд - самый дешейвый район СТейтен Айленда. Озон Парк - это зажопье Квинса, очень неблагополучный черный район. Дайкер Хайтс - не скажу. Бронкс, за исключением Ривердейла - просто гетто. Гарлем, Джамейка - то-же. Тут надо сделать уточнение. За Мамдани в основном голосовали не белые и молодежь. Белые 40+ просто не пошли на выборы ввиду аномальной жары, которая стояла дня. 23,24 и 25 доходило до 38 по цельсию, даже ночью 30. Люди не вылазили от кондиционеров. Много людей в НДЖ попали в больницы, там проходили выпускные в школах и их устраивали на открытом воздухе. Бабущки-дедушки выпускников пачками попадали в госпиталя. Скорые на этих выпускных не успевали всех забирать. Доля белого населения НЙ изрядно похудела. А черные никогда не будут голосовать за белого, я серьезно говорю, у них очень негативное настроение по отношению к белым. Собственно, у любого белого кандидата шансов не много. Сейчас мэр - черный Адамс. Он стал мэром во время ковида, когда белые массово сваливали в республиканские шататы после БЛМ погромов. Тогда буквально на глазах некоторые локации южного Бруклина меняли свой контингент.