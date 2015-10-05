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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 600601602603 Додано: Нед 29 чер, 2025 00:05 Re: Психологія та саморозвиток Мы - это те плательщики налогов в 90е, на деньги которых ты отожрался элитными отбивнымм и научился летать не только со второго этажа нар казармы.

А так бы подметал бы херсонский рынок и после сиськи пиваса клял всех, кто прогнал рыгов.

А не вспоминал весь в слюнях и слезах хартумское "салями" барабашов

Повідомлень: 5193 З нами з: 16.06.15 Подякував: 292 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 00:47 барабашов

Мы - это те плательщики налогов в 90е



Ладно, х с тобой Роксолана турецька, не буду питати, хто тебе уповноважив казати від всіх платників податків у 99-х.. є підозра , що ти «апельсін» .. Але то все деталі.

Хотів спитати , а можна ще мені трохи перерахувати? Ну якщо вже почав утримувати, то не зупиняйся на пів шляху!! Ти ж правда не жадний? А я через 3-4 місяці допоможу тобі збирати жолуді на зиму!! Ладно, х с тобой Роксолана турецька, не буду питати, хто тебе уповноважив казати від всіх платників податків у 99-х.. є підозра , що ти «апельсін» .. Але то все деталі.Хотів спитати , а можна ще мені трохи перерахувати? Ну якщо вже почав утримувати, то не зупиняйся на пів шляху!! Ти ж правда не жадний? А я через 3-4 місяці допоможу тобі збирати жолуді на зиму!! Hotab Повідомлень: 15552 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 02:43 ЛАД написав: То, что Мамдани - социалист, поддерживает хамас, прочитал. И мусульманин.

Но при этом пишут, что он победил в районах с белым населением, особено там, где больше выпускников колледжей и средним и большим доходом ( https://www.nytimes.com/interactive/2025/06/25/nyregion/nyc-mayor-election-results-map-mamdani-cuomo.html ).

И Во вторник вечером Мамдани победил не только в таких районах города, как Парк-Слоуп в Бруклине, которые известны как оплоты прогресса. Он также победил в Гарлеме и районе Статен-Айленд в Порт-Ричмонде; в рабочих районах Квинса, таких как Озон-Парк; он победил даже в некоторых районах города, где мало прогрессивных традиций, о которых можно было бы говорить, например, Дайкер-Хайтс в глубине южного Бруклина, в районе Норвуд в Бронксе и далеко в Джамайка-Хиллз, недалеко от границы с Лонг-Айлендом.

....Когда его менеджер по предвыборной кампании принес ему новость о победе Мамдани, Лэндер поделился ею с присутствующими в зале, которые разразились аплодисментами. https://www.nytimes.com/2025/06/25/opinion/zohran-mamdani-andrew-cuomo-primary-victory.html

Не знаю, как распределены избиратели по этим районам, но аплодисменты сторонников Лэндера удивили.

Была ещё какая-то статья с анализом, кто его поддержал, но не могу найти. То, что Мамдани - социалист, поддерживает хамас, прочитал. И мусульманин.Но при этом пишут, что он победил в районах с белым населением, особено там, где больше выпускников колледжей и средним и большим доходом ().Не знаю, как распределены избиратели по этим районам, но аплодисменты сторонников Лэндера удивили.Была ещё какая-то статья с анализом, кто его поддержал, но не могу найти.



Из всего этого, довольно дорогой район Парк Слоуп. Это молодой средний класс.

Смещанный по рассовому составу, считается довольно модным районом. Но стоит отметить, что там живут молодые люди, многие из которых закончили нйские униваеры, где палестинской херней промывают мозги.

Стейтен Айленд - в основном спальник, но Порт Ричмонд - самый дешейвый район СТейтен Айленда.

Озон Парк - это зажопье Квинса, очень неблагополучный черный район.

Дайкер Хайтс - не скажу.

Бронкс, за исключением Ривердейла - просто гетто.

Гарлем, Джамейка - то-же.

Тут надо сделать уточнение.

За Мамдани в основном голосовали не белые и молодежь.

Белые 40+ просто не пошли на выборы ввиду аномальной жары, которая стояла дня.

23,24 и 25 доходило до 38 по цельсию, даже ночью 30.

Люди не вылазили от кондиционеров.

Много людей в НДЖ попали в больницы, там проходили выпускные в школах и их устраивали на открытом воздухе. Бабущки-дедушки выпускников пачками попадали в госпиталя. Скорые на этих выпускных не успевали всех забирать.

Доля белого населения НЙ изрядно похудела.

А черные никогда не будут голосовать за белого, я серьезно говорю, у них очень негативное настроение по отношению к белым. Собственно, у любого белого кандидата шансов не много. Сейчас мэр - черный Адамс. Он стал мэром во время ковида, когда белые массово сваливали в республиканские шататы после БЛМ погромов. Тогда буквально на глазах некоторые локации южного Бруклина меняли свой контингент. Из всего этого, довольно дорогой район Парк Слоуп. Это молодой средний класс.Смещанный по рассовому составу, считается довольно модным районом. Но стоит отметить, что там живут молодые люди, многие из которых закончили нйские униваеры, где палестинской херней промывают мозги.Стейтен Айленд - в основном спальник, но Порт Ричмонд - самый дешейвый район СТейтен Айленда.Озон Парк - это зажопье Квинса, очень неблагополучный черный район.Дайкер Хайтс - не скажу.Бронкс, за исключением Ривердейла - просто гетто.Гарлем, Джамейка - то-же.Тут надо сделать уточнение.За Мамдани в основном голосовали не белые и молодежь.Белые 40+ просто не пошли на выборы ввиду аномальной жары, которая стояла дня.23,24 и 25 доходило до 38 по цельсию, даже ночью 30.Люди не вылазили от кондиционеров.Много людей в НДЖ попали в больницы, там проходили выпускные в школах и их устраивали на открытом воздухе. Бабущки-дедушки выпускников пачками попадали в госпиталя. Скорые на этих выпускных не успевали всех забирать.Доля белого населения НЙ изрядно похудела.А черные никогда не будут голосовать за белого, я серьезно говорю, у них очень негативное настроение по отношению к белым. Собственно, у любого белого кандидата шансов не много. Сейчас мэр - черный Адамс. Он стал мэром во время ковида, когда белые массово сваливали в республиканские шататы после БЛМ погромов. Тогда буквально на глазах некоторые локации южного Бруклина меняли свой контингент. rjkz

Повідомлень: 17572 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8631 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 600601602603 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4635

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34