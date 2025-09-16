Мені відповіли, що один.
Додано: Суб 13 вер, 2025 00:42
Додано: Пон 15 вер, 2025 11:37
Azure Card — це картка, яку можна оформити у гривні, доларах або євро.
Пакет послуг «Платівка» об’єднує всі ваші картки Azure Card у різних валютах та надає комплекс переваг.
Основні переваги пакета «Платівка»:
• одна умова виконується — безкоштовне обслуговування всіх ваших Azure Card:
1. розрахунки у торгово-сервісній мережі за рахунок власних коштів на суму від 5 000 грн (в еквіваленті) протягом попереднього місяця;
2. розміщення власних коштів від 20 000 грн (в еквіваленті) на строкових депозитах та/або середньоденні залишки на поточних рахунках у пакеті;
3. діючий кредитний договір що був оформлений в нашому банк (готівковий кредит, автокредит, іпотека, кредит під заставу), договір ЗКП із поточним зарахуванням, договір оренди ІБС або активний продукт «Пенсійний» (Соціальна картка);
4. діючий депозитний договір строком від 3 місяців.
• можливість відкривати рахунки у кількох валютах;
• безкоштовні внутрішньобанківські перекази через TAS2U;
• вигідні тарифи на зняття готівки;
• зручне керування всіма картками в одному пакеті.
У разі додаткових питань ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Додано: Пон 15 вер, 2025 18:06
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:45
Ми зафіксували ваше побажання, щоб у тарифах було надано більш розгорнуте пояснення, а саме що Azure Card — це картка, яку можна оформити у гривні, доларах або євро, а пакет послуг «Платівка» об’єднує всі ваші картки Azure Card у різних валютах. У разі додаткових питань чи пропозицій ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:01
Не зрозуміло, чим пункт 4 відрізняється від пункту 2?
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:22
А вот тут уже в
Всё по зёрнышку нужно собирать...
