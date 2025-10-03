Святкуємо 36 років Таскомбанк разом
https://news.finance.ua/ua/svyatkuyemo- ... bank-razom
з 26 вересня по 31 жовтня 2025 року
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:38
https://news.finance.ua/ua/svyatkuyemo- ... bank-razom
Додано: Вів 30 вер, 2025 12:29
Може не всі бачили: ТАСька
Додано: Вів 30 вер, 2025 13:12
Я так понял, что скорее проинформировали, чем ввели. Оно, наверное, сразу так и реализовано, что "о у випадку несплати щомісячної комісії за обслуговування рахунку, він буде заблокований до моменту повної оплати комісії". Тут больше не понятно в чём выражается этот блок. Комис РКО же автоматом списывается, а значит, что если не смог, значит денег на карте (и даже на всём пакете) нет.
Кстати, товарищ офпред, расскажите наконец, как списывается РКО с карт без КЛ, если на них денег нет? В минус и начинают начисляться комисы ещё и за овер? И каждый следующий месяц это всё растёт?
А вот это круто
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:07
Але віртуалку у застосунку можна оформити лише Visa Rewards. Простір лише через відділення, ще й імовірно доведеться чекати на пластик. Хотів ще понити, що й функціонал у них обмежений, але реальна претензія хіба у тому, що закордоном не буде працювати. А так, у мене це здебільшого технічний рахунок, який і взагалі без картки міг би бути, якби його було видно у Т2Ю.
ТАСька явно вже на сірниках починає економити.
Додано: Сер 01 жов, 2025 10:40
Может я сейчас тут отчитаюсь об изобретении велосипеда, но меня приятно удивило, что сабж НЕ сжёг кешбек по состоянию на утро 1 октября и даже дал его свободно вывести...
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:03
Додано: Сер 01 жов, 2025 13:59
Ну вот, взяли и всё приятное впечатление испортили )))
Додано: Чет 02 жов, 2025 16:59
Доброго дня!
По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.
Також звертаємо увагу, що для клієнтів по картках Azure платіжної системи Простір, які в рамках пакету послуг «Платівка» мають картки виключно на ПС Простір комісія за обслуговування не стягується.
У разі додаткових питань ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:42
Не жалкую, що одразу закрив всі картки, як тільки з'явились незрозумілі формулювання про щомісячну комісію 150 грн. Вже пройшло скільки, місяців 5? І досі сам банк не може нормально сформулювати свої забаганки в тарифак до клієнта і лупить комісію.
