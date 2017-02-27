asti написав:Vadim_ написав:Victor8 написав:Если полномасштабная война в 2026 году продолжится - то деньги от Запада Украина продолжит получать. Будет это только ЕС, без США? Вопрос открытый.
Но, поведение Трампа, в последнее время, мне не очень нравится. В прошлом году и в начале этого - мне Трамп очень нравился.
А сейчас, очень много слов, но мало конкретики по Украине (или нам не все рассказывают СМИ).
Возможно, так и надо в новом мировом порядке...
Как бизнесмен(трамп) приезжал колись у москву и ВСТРЕЧАЛСЯ и договаривался с валодькой не просто так ,
шо Ви хочете від нього зараз ?, воно куплене давно радянською мафією(кгб) і відпрацьовує надане бабло на небоскрёбы і вибори, це "брат" меркель і орбанів...
Да ладно вам! Какое бабло, какие небоскребы!
Когда Трамп в середине 80-х приезжал в СССР радянской мафии, как вы выразились, и КГБ не до небоскребов было - они уже Афган еле тянули да и страну в целом чтобы кому-то деньги раздавать. А если бы даже что-то такое и было, то давно бы уже всплыло и сидел бы сейчас Трамп не в овальном кабинете, а в Алькатрасе!
КГБ/мафия как раз в это время и суетились перепрятать и куда то вложить бабло