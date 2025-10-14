Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.8 5 34 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 24% 8 2- Погане. Некомпетентне. 21% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 7 4- Добре. Як і повинно бути. 24% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 4 Всього голосів : 34 Додано: Пон 13 жов, 2025 14:56 Re: Таскомбанк moveton написав: у бывшего клиента позиция очень слабая у бывшего клиента позиция очень слабая когда банк с клиентом заключает договор ( любой) он берет с него подпись или КЕП или любым другим способом согласие на условия ....а дальше что банки поголовно делают ??? " все изменения тарифов и условий - бегай клиент на сайт банка и отслеживай , а этот с позволения банк каждый месяц или даже несколько раз на месяц все тарифы меняет и не считает нужным клиента информировать...мол там мы себе записали в ДБКО такое право , всю ответственность положили на клиента , пусть сам проверяет каждый день что изменил банк в условиях или тарифах ... А что если банк действительно хочет нормальных отношений ему сложно проинформировать клиента ,на почту или смс ??? и вопросов бы таких не было , клиент бы закрыл счет если считает что новые условия неприемлемы . А так как этот банк начал себя вести - так только помойки себя ведут , цель изменения тарифов каждый месяц - дополнительно наловить клиентов , которые не посещают сайт банк каждый раз. когда банк с клиентом заключает договор ( любой) он берет с него подпись или КЕП или любым другим способом согласие на условия ....а дальше что банки поголовно делают ??? " все изменения тарифов и условий - бегай клиент на сайт банка и отслеживай , а этот с позволения банк каждый месяц или даже несколько раз на месяц все тарифы меняет и не считает нужным клиента информировать...мол там мы себе записали в ДБКО такое право , всю ответственность положили на клиента , пусть сам проверяет каждый день что изменил банк в условиях или тарифах ... А что если банк действительно хочет нормальных отношений ему сложно проинформировать клиента ,на почту или смс ??? и вопросов бы таких не было , клиент бы закрыл счет если считает что новые условия неприемлемы . А так как этот банк начал себя вести - так только помойки себя ведут , цель изменения тарифов каждый месяц - дополнительно наловить клиентов , которые не посещают сайт банк каждый раз. -VICTOR-

Додано: Пон 13 жов, 2025 15:22 -VICTOR- написав: мол там мы себе записали в ДБКО такое право , всю ответственность положили на клиента , пусть сам проверяет каждый день что изменил банк в условиях или тарифах ... мол там мы себе записали в ДБКО такое право , всю ответственность положили на клиента , пусть сам проверяет каждый день что изменил банк в условиях или тарифах ...

Ну так на то и записали Клиент согласился - ССЗБ. Мог же ж не соглашаться. Так гражданские договора и работают.



-VICTOR- написав: А что если банк действительно хочет нормальных отношений ему сложно проинформировать клиента ,на почту или смс ??? А что если банк действительно хочет нормальных отношений ему сложно проинформировать клиента ,на почту или смс ???

Не не, личное информирование для другого. В Вайбер Тазик тоже периодически информирует - зовёт кредит наличкой взять Но, честно говоря, не помню, чтобы реально были сложности заметить интересные изменения в его тарифах. Ну да, читать не только SMS приходится. Кому напряг - на выход в другой банк. Может в другом и не "помойка". Это единственный выход, который предлагают кодексы. Ну так на то и записалиКлиент согласился - ССЗБ. Мог же ж не соглашаться. Так гражданские договора и работают.Не не, личное информирование для другого. В Вайбер Тазик тоже периодически информирует - зовёт кредит наличкой взятьНо, честно говоря, не помню, чтобы реально были сложности заметить интересные изменения в его тарифах. Ну да, читать не только SMS приходится. Кому напряг - на выход в другой банк. Может в другом и не "помойка". Это единственный выход, который предлагают кодексы. moveton

Додано: Пон 13 жов, 2025 15:44 Цього разу на КЦ вже впевнено відповіли, що або заплати по 150 за кожен рахунок (лише один раз, оскільки я ними не користувався), або через рік бздіяльності банк закриє їх автоматично. На том і розійшлися. la9

Додано: Пон 13 жов, 2025 18:47 la9 написав: Цього разу на КЦ вже впевнено відповіли, що або заплати по 150 за кожен рахунок (лише один раз, оскільки я ними не користувався), або через рік бздіяльності банк закриє їх автоматично. На том і розійшлися. Цього разу на КЦ вже впевнено відповіли, що або заплати по 150 за кожен рахунок (лише один раз, оскільки я ними не користувався), або через рік бздіяльності банк закриє їх автоматично. На том і розійшлися.

Я б не розслаблявся. Тут вже були випадки, коли КЦ говорив якусь дурницю і люди влітали на гроші. Банка відповідала, що КЦ був не правий, але це проблема клієнта. За рік може накапати вже на закриття, а на передачу колекторам. Краще не гратися Я б не розслаблявся. Тут вже були випадки, коли КЦ говорив якусь дурницю і люди влітали на гроші. Банка відповідала, що КЦ був не правий, але це проблема клієнта. За рік може накапати вже на закриття, а на передачу колекторам. Краще не гратися klug

Повідомлень: 7352 З нами з: 15.08.12 Подякував: 408 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 15:13 Re: Таскомбанк -VICTOR- написав: хіба міг би банк нарахувати ще якісь % на суму від 150 грн.... але то не реально хіба міг би банк нарахувати ще якісь % на суму від 150 грн.... але то не реально

Додано: Вів 14 жов, 2025 15:13 Re: Таскомбанк -VICTOR- написав: хіба міг би банк нарахувати ще якісь % на суму від 150 грн.... але то не реально хіба міг би банк нарахувати ще якісь % на суму від 150 грн.... але то не реально

Ну как не реально. Вот есть такой Сенс, который за льготный кредит начисляет заметные копейки и вычитает их со счёта в РД. Так вот, если попользоваться КЛ, погасить и переместить КЛ на другую карту до РД (т.е. карта станет типа дебетовой), то в РД эти пара гривен спишутся в овердрафт. И на них не ограниченное время начнут начисляться очень даже существенные проценты, как за овердрафт. Ну как не реально. Вот есть такой Сенс, который за льготный кредит начисляет заметные копейки и вычитает их со счёта в РД. Так вот, если попользоваться КЛ, погасить и переместить КЛ на другую карту до РД (т.е. карта станет типа дебетовой), то в РД эти пара гривен спишутся в овердрафт. И на них не ограниченное время начнут начисляться очень даже существенные проценты, как за овердрафт. moveton

Додано: Вів 14 жов, 2025 16:26 Последние полчаса невозможно войти в додаток. У всех так? Кассандра

Додано: Вів 14 жов, 2025 17:41 Кассандра написав: Последние полчаса невозможно войти в додаток. У всех так? Последние полчаса невозможно войти в додаток. У всех так?

Отвечу сама себе - сбой у них какой-то Отвечу сама себе - сбой у них какой-то Кассандра

Отвечу сама себе - сбой у них какой-то Отвечу сама себе - сбой у них какой-то Кассандра

