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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 451452453454

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
8
2- Погане. Некомпетентне.
20%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:57

  WallNutPen написав:Там тася 1 июня пушик присылала что обещанное с 1го же июня внедрение новых тарифов "отсрачивается" на неопределенный строк. В т2ю посмотрел - имеется - можете открыть и почитать. Но суть в том что я написал выше - отсрочено до уведомления, до тех пор действуют прежние тарифы. Как-то так...

У меня только такой:
УВАГА! Перенесення терміну введення змін у карткових тарифах
Як повідомлялося раніше, з 01.06.2026 р. планувалося оновлення тарифів за картковими пакетами послуг.
Повідомляємо, що впровадження зазначених змін перенесено.
До моменту набрання чинності оновлених тарифів діють поточні умови обслуговування.
Про нову дату введення змін у тарифи ми повідомимо додатково.

Т.е. какие-то неизвестные изменения с 01.06.2026 вводиться не будут (хотя извещение о том, что уже действуют, будет не понятно где и его вполне можно и не заметить). То и ладно. Я ж как раз про текущие (30.03.2026) тарифы говорю, который сейчас на сайте и куда этот пушик как раз посылает читать. Именно по ним выходит, что эффект от депо в конце мая превратился в тыкву. Теперь хочется узнать когда этот эффект положено заметить. Пока не пощипали, вроде. Но может уже 10.07.2026 точно будут и дешевле будет обменять всё на гривну и вывести, пусть и с комисами.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 07:25

  moveton написав:Т.е. какие-то неизвестные изменения с 01.06.2026 вводиться не будут

Як це невідомі?! Відомі:
  Ferlakur написав:З 1 червня зміни в карткових тарифах.
Неможливо буде оплатити комуналку і поповнення мобільного.
https://tascombank.ua/news/zminy-v-tary ... 00127d0829





  moveton написав:Теперь хочется узнать когда этот эффект положено заметить.

Хочеться.

  moveton написав:Пока не пощипали, вроде.

Начебто.

  moveton написав:Но может уже 10.07.2026 точно будут

Може.

Питання сформулюєте?! Ви ж завжди поборник тут на форумі максимально конкретизованих питань, а це щось розтікаєтесь мислью по древу.
won
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 16:37

Re: Таскомбанк

  won написав:Питання сформулюєте?! Ви ж завжди поборник тут на форумі максимально конкретизованих питань, а це щось розтікаєтесь мислью по древу.

Я с вопроса начинал ещё до упоминания ниочёмного извещения.
  moveton написав:Т.е., раз у меня только на этом депо (оно пока есть, но типа, уже ж от него эффекта нет) бесплатность и держалась, то должны были уже 10 июня карту в минус 150 грн загнать? Или с июля начнут?

Куда конкретнее-то?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 13:22

Re: Таскомбанк

Добрый день. Через Тас2ю не даёт открыть депозит, пишет произошла ошибка. Почините пж.
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 13:50

  isen написав:Добрый день. Через Тас2ю не даёт открыть депозит, пишет произошла ошибка. Почините пж.

Это знак, подумайте ещё раз, кому вы доверяете свои деньги :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:06

По тихому начали брать комиссию за обслуживание, йбу дались, когда вокруг никто это не делает, досвидос.
Ripple2
 
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