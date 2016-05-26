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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:39
novichok написав: ВIВ написав: Кочевник написав:
Раз-день-місяць.
За месяц всего 500??? Серьезно?
Это на выход, на выход или в сумме?
500т. На выход СЭП.Хотя може представитель поправит?!
На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:48
А пакет Вайт можно открыть и пользовать без пластика, а потом получить пластик на новой почте,как Хамелеон?
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novichok
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:50
novichok написав:А пакет Вайт можно открыть и пользовать без пластика, а потом получить пластик на новой почте,как Хамелеон?
Елементарно
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Додано: Нед 06 лют, 2022 22:11
Alfa_Bank написав:
На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів
А после 500К в месяц просто не пройдет платеж?
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Додано: Нед 06 лют, 2022 22:15
ВIВ написав: Alfa_Bank написав:
На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів
А после 500К в месяц просто не пройдет платеж?
Просто не пройде. Так.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 22:18
Alfa_Bank написав:
На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів
Это с каких пор на 30 дней? Всегда было до конца календарного месяца. Ровно в полночь при наступлении нового месяца лимит обновлялся.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:09
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав:
На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів
Это с каких пор на 30 дней? Всегда было до конца календарного месяца. Ровно в полночь при наступлении нового месяца лимит обновлялся.
Раніше було "за останні 30 днів". Візьму питання про особливості розрахунку на уточнення, завтра повернусь з відповіддю
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:16
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав:
На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів
Это с каких пор на 30 дней? Всегда было до конца календарного месяца. Ровно в полночь при наступлении нового месяца лимит обновлялся.
Раніше було "за останні 30 днів". Візьму питання про особливості розрахунку на уточнення, завтра повернусь з відповіддю
чтобы Вам было легче искатьhttps://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017189360
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:17
Кочевник написав: ВIВ написав: Alfa_Bank написав:
На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів
А после 500К в месяц просто не пройдет платеж?
Просто не пройде. Так.
там около уже будут писать "осталось отправить столько-то"
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:33
В тому то й справа, що оновлення інформації не бачив, тому уточню
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