Додано: Чет 29 лют, 2024 11:25

Поскольку правила по карте Профиплей и ее бонусной программе написаны "немного по дебильному" прошу ответа офпредов на 2 вопроса:- сейчас при оплате покупок данной картой с правильными МСС (в частности 4899) - орехи не начисляются - поддержка вначале морозится мол МСС в исключениях - потом когда тыкнешь носом в правила тарифа карты оформляют заявку на три дня - вопрос - три дня истечет в марте - начисленные бонусы попадут в лимиты марта (когда заявку рассмотрят) или февраля (когда операция фактически совершена);- учитывая что МСС 4899 по правилам основной программы кышью находится в исключениях - возможно ли будет вернуть оплату по этому МСС - ведь на него кышью теперь при оплате профиплеем должны начисляться? Или это не повлияет на возможность вывода орехов под данную оплату?И да просьба - проинструктируйте свою поддержку в часте о данной карте и ее особенностях - а то как-то не солидно когда клиент рассказывает поддержке что у них в банке творится. Я конечно понимаю что это сенс-банк - но все-таки к хорошему надо стремиться. Мне так кажется