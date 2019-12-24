RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1167116811691170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:38

WallNutPen Дійсно ситуація вийшла не дуже, тому вже стукаю вам в особисті

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12500
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 15:11

  Кассандра написав:Швидкі снижают до 7% со 2 апреля

Та не тільки - https://sensebank.ua/news/zmina-procent ... icnih-osib
Всі знижуються, а по річній євро у 25 разів :mrgreen:
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6576
З нами з: 19.04.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:32

  Ой+ написав:
  Кассандра написав:Швидкі снижают до 7% со 2 апреля

Та не тільки - https://sensebank.ua/news/zmina-procent ... icnih-osib
Всі знижуються, а по річній євро у 25 разів :mrgreen:

"Прибутковий" під 0,01% річних :-) :-) :-)
M-Audio
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 23.03.11
Подякував: 562 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1167116811691170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
14 11752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 16:16
sens
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1222 252853
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 16:48
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.