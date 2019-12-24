WallNutPen Дійсно ситуація вийшла не дуже, тому вже стукаю вам в особисті
*Андрій
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:38
WallNutPen Дійсно ситуація вийшла не дуже, тому вже стукаю вам в особисті
*Андрій
Додано: П'ят 29 бер, 2024 15:11
Та не тільки -
Всі знижуються, а по річній євро у 25 разів
Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:32
"Прибутковий" під 0,01% річних
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