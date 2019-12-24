Додано: Вів 30 кві, 2024 13:43

Driver написав: Вопросы по карте Red 2.0

Задача - пользоваться, не платя комиссий и процентов



Я правильно понимаю, что:



1) если карта оформлена 04 числа, то расчётный период с 04 апреля по 03 мая?

2) чтобы не платить комиссию 100 грн, нужно погасить траты до 04 мая, на всякий случай не включительно?

3) если РД выпадает на выходной, она сейчас не переносится на предыдущий будний?

4) в какой период будет включена комиссия 0,01% - в текущий, или в следующий?

5) покупки, которые нужно погасить, учитываются по дате блокировки, или по дате проводки по счёту? Вопросы по карте Red 2.0Задача - пользоваться, не платя комиссий и процентовЯ правильно понимаю, что:1) если карта оформлена 04 числа, то расчётный период с 04 апреля по 03 мая?2) чтобы не платить комиссию 100 грн, нужно погасить траты до 04 мая, на всякий случай не включительно?3) если РД выпадает на выходной, она сейчас не переносится на предыдущий будний?4) в какой период будет включена комиссия 0,01% - в текущий, или в следующий?5) покупки, которые нужно погасить, учитываются по дате блокировки, или по дате проводки по счёту?

1. первый РП с 4 по 4, последующие -- с 5 по 4(18:00). Ваащето нужно смотреть дату договора в Сенсе2. до 18:00 4го проводка по счету (не карте)...В принципе, и до 19:00 канает, но нуна уметьПричем достаточно погасить отображаемую задолженность БЕЗ сумм в Рассрочке (самому нужно отминусовать!) и сумм трат еще НЕпроведенных по счету на 20:00 в РД (сможете?). Допускается погрешность до 20- грн3. не переносится4. 1я такая комисс будет начислена во 2ю РД, и далее в каждую сл. РД будет начислено 0.01% за задолженность в грейсе на предыдущую РД5. по проводке, т.е. +1..2дн от оплаты картой на стороннем ресурсе.ПС. И помните, шо за 1 дн до РД Алка подменяет отображаемую задолженность в грейсе на общую задолженность под РКО. Поэтому если вы таки дотянули погашение грейса до РД (и готовы таки платить 100грн на грейс-62), то сумму в грейсе лучше выписать на ладошку