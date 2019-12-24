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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1196119711981199>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 15:51

  Sense Bank написав:
  Howl написав:Також додам питання. Що мається на увазі інші регулярні надходження?
https://sensebank.ua/personalnij-servis

Я ж так можу 70к грн щомісяця між своїми рахунками робити

Добрий день! Це щомісячні зарахування на суму від 70 000 грн. Це можуть бути і перекази, поповнення карткового рахунку. Не лише зарплата, але й враховуються звичайні поповнення.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Да-да, а потом замучаешься объяснять отделу ФМ что это за пополнения. К моему мужу однажды прицепился ФМ за зачисление средств, которое зашло к нему на карту е-пидтрымка после погашения одного из выпусков овдп, которые он приобрёл в Дие за счёт сениных кредитных средств (

  Howl написав:Sense Bank, іншими словами, щоб мати персональний сервіс, мені достатньо ганяти 70к грн між своїми рахунками фізичної особи (2620) й Сенсу мені надасть персонального менеджера?
Если хотите поиметь проблемы с отделом ФМ банка, вперёд )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 16:08

Re: Sense Bank

Кассандра написав:Вопрос к офпреду. Для того, чтобы иметь персонального менеджера в отделении, нужно иметь на счетах 250 тыс. или сюда входят также и инвестиции? Не путать с оплатой пакета


Спробуйте описати ваші очікування від наявності персонального. Може так виявитись, а що у вас якісь марні сподівання.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 16:11

2XL скоріше за все так і є. Але питання потребує проведення додаткового инвестигейшина )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:13

Які покупки кваліфікуються для повернення бонусів? десь є список ? Наприклад поповнення Київстару чи розетка ? Дякую
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:14

Re: Sense Bank

Ukrainian, ті покупки, за якими нараховуються бонуси. Поповнення Київстар -- ні, Розетка -- так.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:19

  Howl написав:Ukrainian, ті покупки, за якими нараховуються бонуси. Поповнення Київстар -- ні, Розетка -- так.

І покупка на розетці має перевищувати суму бонусів ?
Якщо бонусів 1153.92 то покупка має бути на 1154 грн і більше ? Я вірно розумію ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:28

Re: Sense Bank

Ukrainian написав:
  Howl написав:Ukrainian, ті покупки, за якими нараховуються бонуси. Поповнення Київстар -- ні, Розетка -- так.

І покупка на розетці має перевищувати суму бонусів ?
Якщо бонусів 1153.92 то покупка має бути на 1154 грн і більше ? Я вірно розумію ?

1153.92х0.8 приблизно
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:37

  2XL написав:
Ukrainian написав:
  Howl написав:Ukrainian, ті покупки, за якими нараховуються бонуси. Поповнення Київстар -- ні, Розетка -- так.

І покупка на розетці має перевищувати суму бонусів ?
Якщо бонусів 1153.92 то покупка має бути на 1154 грн і більше ? Я вірно розумію ?

1153.92х0.8 приблизно

Якщо покупка буде трохи більша ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 00:58

  Ukrainian написав:Якщо покупка буде трохи більша ?

Тоді не вистачить горіхів. Це повинен бути чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів. І чек не "старіше" місяця.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 01:29

  Golf_streem написав:
  Ukrainian написав:Якщо покупка буде трохи більша ?

Тоді не вистачить горіхів. Це повинен бути чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів. І чек не "старіше" місяця.

Одноразова покупка на 922 грн не старіше місяця ? Дивна якась система.
Ukrainian
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