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Великих пенсій не буде: у
Кабміні радять українцям...

Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 17:32

Re: Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям...

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці.
Дивися повний текст

а ще замість хліба можуть порадити їсти "піроженоє", це з тої самої опери
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 17:40

  telesystem444 написав:https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/9739ee80-731f-41b3-bedf-010b35d57375/

С такой зп і пенсіі не потрібно, згоден

Всього навсього 250 000 грн на місяць...
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