Universal Bank

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Шановний Клієнте! Повідомляємо, що з 07.03.2024 р. вступають в дію оновлені тарифи на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Змінюються тарифи на переказ коштів, прийом платежів в касі та ін. Докладніше ознайомитись зі змінами можна за посиланням https://bit.ly/3V2e5jP. З повагою, АТ « Універсал Банк».