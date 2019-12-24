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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 тра, 2024 21:56
Sense Bank написав: посетитель написав:
Цікавить яка максимальна сума надходжень за місяць у мене вказана в анкеті. І як її змінити якщо що?
Підказати вам суму, яка вказана в анкеті ми, на жаль, не можемо(
Але ви в будь-який момент можете повторно пройти ідентифікацію і коректно вказати суму надходжень😉https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7167971474
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
а де по вашому посиланню коректно вказати суму надходжень за місяць? там є тільки зарплата та додатковий дохід
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