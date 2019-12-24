З 21.05.24 будуть знижені відсоткові ставки для нових депозитів у гривні, й становитимуть:
- прибутковий на 181 день (6 місяців) - нова ставка 12,25% річних
- прибутковий на 372 дні (12 місяців) - нова ставка 12,25% річних
- прибутковий на 550 днів (18 місяців) - нова ставка 13,00% річних
- прибутковий на 730 днів (24 місяці) - нова ставка 13,00% річних
Зауважу, що зниження стосується лише нових вкладів, або тих, що будуть пролонговані з 21.05.24. По депозитах, що наразі діють - ставка незмінна і діятиме до кінця терміну дії цих вкладів 😉
Більш детально, звичайно, можете ознайомитись на нашому сайті, ділюсь посиланням:
Не можу сказати, що новина радісна, але з іншого боку в нових ставках буде легше розібратись, адже там їх всього дві - 12,25% та 13,00% 😀
Ваш друг та помічник, Володимир 💎